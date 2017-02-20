Радіо Свобода Daily: чому Путін вирішив визнати «документи» з ОРДЛО?

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«Справи Майдану»: три роки по тому

Цими днями Україна відзначає третю річницю Майдану і треті роковини загибелі Небесної сотні. За даними Генеральної прокуратури, зараз триває розслідування понад двох з половиною сотень проваджень щодо злочинів, вчинених під час подій Майдану, а більш ніж 30 осіб вже визнані винними у судах. Між тим, як зазначив начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, за ґратами опинився тільки один фігурант цих справ.

А у центрі столиці з цієї нагоди на майдані Незалежності зібралися прихильники Добровольчого батальйону «ОУН». До них приєдналися учасники торговельної блокади на сході України. Згодом активісти вирушили під стіни адміністрації президента, де встановили намет і оголосили про новий так званий «редут» блокади. Не обійшлось без незначних сутичок, в результаті яких кількох осіб, включно з командиром батальйону «ОУН» Миколою Коханівським, затримали.

Крім того, на ці дні припала і річниця Дебальцевської операції. Аби вшанувати пам’ять загиблих, у центрі Києва пройшли два марші. Один із них присвячений вшануванню пам’яті героїв Небесної сотні, інший – приурочений до річниці подій на Дебальцевському плацдармі, в якому взяли участь військові ЗСУ. (Фотогалерея та відео пам’ятної ходи)

Мітингували цими вихідними і у інших країнах.

Так, тисячі людей вийшли у столиці Грузії Тбілісі на знак протесту проти спроб влади закрити популярний в країні телеканал «Руставі-2».

У білоруському місті Гомелі сотні людей мітигували проти декрету ппрезидента ро «дармоїдство».

А в іспанському місті Барселоні близько 160 тисяч людей взяли участь в мітингу з вимогою до уряду дозволити в’їзд в країну більшій кількості біженців з охоплених війною країн.

У західному тилу без змін

На Мюнхенській конференції з безпеки американська сторона дещо заспокоїла перестороги Брюсселя щодо заяв про «застарілість» НАТО, висловлених раніше президентом США Дональдом Трампом. Україну ж західні лідери переконували, що варіант скасування санкцій проти Росії до виконання Мінських угод не розглядають, а самим угодам поки альтернативи немає. Більше про підсумки конференції читайте у матеріалі.

Указ про «документи» з окупації

Раніше російські ЗМІ вже писали, що в Росії визнали «паспорти» угруповань «ДНР» та «ЛНР». Однак лише зараз президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання «документів», виданих фактичними установами й організаціями з окупованих територій, що видані громадянам України (або особам без громадянства), які постійно живуть в окремих районах Донецької й Луганської областей України. Діятиме указ тільки до виконання Мінських угод, заявив керівник МЗС Росії Сергій Лавров. Державний російський телеканал демонстрував у прямому ефірі прес-конференцію ватажків бойовиків Олександра Захарченка та Ігоря Плотницького, які тепер піднесено вихваляють рішення Путіна. Чому це сталося саме зараз? Керівник центру українських досліджень Інституту Європи РАН Віктор Мироненко, наприклад, вважає, що це реакція російської влади на те, що лідери західних держав у Мюнхені знову продемонстрували єдність у вимогах до Росії виконувати Мінські угоди і змінити свою політику щодо України.

Чим замінять антрацит?

Більш повне використання атомної енергетики, нові лінії електропередач від АЕС до великих міст та переведення ТЕС на нові види палива – так бачать заміну вугілля з окупованих територій і на Банковій, і в експертному середовищі. Водночас переведення енергоблоків на інші типи вугілля затягується, і експерти звинувачують владу в бездіяльності, а то і в корупційних схемах постачання вугілля з окупованих територій.

Фіналісти відбору на «Євробачення»

Музичний гурт O.Torvald та співак Melovin стали переможцями третього, завершального півфіналу відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2017» від України. У перебігу попередніх двох півфіналів до фіналу потрапили група «Сальто назад», Tayanna (співачка Тетяна Решетняк), співачка Illaria та Rozhden. Переглянути їхні виступи можна тут.

«Школа № 3» отримала гран-прі «Берлінале»

Українсько-німецька стрічка «Школа № 3» Єлизавети Сміт та Георга Жено отримала головний приз як найкращий повнометражний фільм у програмі «Generation 14 plus» на Берлінському кінофестивалі. Фільм знятий за мотивами документальної п’єси «Моя Миколаївка», яку ставив «Театр переселенця», розповідає про старшокласників, які живуть у зоні конфлікту на Донеччині. Стрічка складається із їхніх монологів. Крім «Школи № 3», в Берліні представлені ще шість українських фільмів – «Мустафа», «Слуга народу-2», «5-а терапія», «Мир Вашому дому», а також презентація документального фільму «Процес» про кінорежисера Олега Сенцова, який зняв російський режисер Аскольд Куров.

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