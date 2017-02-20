Любов до Трампа в Росії закінчилась?

Сьогодні рівно місяць, як Дональд Трамп вступив на посаду президента США. Між тим, медовий місяць, а з ним і любов росіян до американського президента, закінчилася раніше означеного терміну. ФБР зараз веде відразу три розслідування можливого впливу Росії на вибори в США, повідомляє агентство «Рейтер». А в самій Росії ЗМІ дана команда «перестати хвалити» Трампа.

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Дональд Трамп на пачці цукру, Трамп в назві ресторану, Трамп по всіх федеральних каналах російського телебачення і виключно компліментарно. Таким було щастя, що несподівано звалилося на голову росіян – Америка обрала Дональда Трампа. Агентство «Інтерфакс» констатувало, що в рейтингу згадуваності Трамп навіть обійшов Путіна.

Політолог Станіслав Бєлковський пов’язує це з тим, що росіян змусили повірити в те, що Росія має пряме відношення до обрання Трампа.

Це комплекс меншовартості Росії по відношенню до Сполучених Штатів

«Це комплекс меншовартості Росії по відношенню до Сполучених Штатів. І рейтинг Дональда Трампа – це відображення цього комплексу меншовартості. Легенда про те, що Росія якось сприяла обранню Дональда Трампа президентом Сполучених Штатів, в неї росіяни повірили. Це, звичайно, неправда. Жодного відношення до обрання Дональда Трампа Росія не мала», – вважає Бєлковський.

Марні надії

Проте ФБР веде відразу три розслідування можливого впливу Росії на вибори в США. Йдеться, в тому числі, і про злам пошти демократичної партії. Плюс до того переший член команди Трампа – радник з національної безпеки Майкл Флінн, покинув свій пост через скандал пов’язаний з Росією. Примарні надії на те, що Дональд Трамп швиденько скасує санкції, не виправдалися і російським ЗМІ вже дана команда «перестати хвалити Трампа».

На думку російського політолога Дмитра Орєшкіна, подібного розвитку подій можна було очікувати.

Ті бурхливі захоплення, які виливалися на голову російського телеглядача в грудні і в січні, викликають зараз протилежну реакцію

«Ті бурхливі захоплення, які виливалися на голову російського телеглядача в грудні і в січні, викликають зараз протилежну реакцію. Тому що начебто щось нам обіцяли, начебто скінчиться холодна війна, або ми разом з Америкою переможемо Європу, або Україну здадуть Росії як зону її впливу. А все це виявляється порожніми словами. Відповідно, треба було б без зайвих рухів, поакуратніше розгорнути цю ситуацію. Ті, хто розумніший, почали це робити раніше, а ті, хто простіше, їм потрібна була команда», – каже Орєшкін.

Дональд Трамп не раз говорив про свої симпатії до Володимира Путіна, він і зараз продовжує говорити про партнерство з Росією, але так само, як і західноєвропейські лідери, не готовий пробачити і забути анексію Криму і агресію на сході України. Принаймні, виступ в Мюнхені віце президента США Майкла Пенса якраз на цю тему викликав різко негативну реакцію російського керівництва.