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20 Лютий 2017, Київ 09:50
Політика

Любов до Трампа в Росії закінчилась?

Кружка із зображенням президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна у сувенірній крамниці Санкт-Петербурга

Кружка із зображенням президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна у сувенірній крамниці Санкт-Петербурга

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Сьогодні рівно місяць, як Дональд Трамп вступив на посаду президента США. Між тим, медовий місяць, а з ним і любов росіян до американського президента, закінчилася раніше означеного терміну. ФБР зараз веде відразу три розслідування можливого впливу Росії на вибори в США, повідомляє агентство «Рейтер». А в самій Росії ЗМІ дана команда «перестати хвалити» Трампа.

Дональд Трамп на пачці цукру, Трамп в назві ресторану, Трамп по всіх федеральних каналах російського телебачення і виключно компліментарно. Таким було щастя, що несподівано звалилося на голову росіян – Америка обрала Дональда Трампа. Агентство «Інтерфакс» констатувало, що в рейтингу згадуваності Трамп навіть обійшов Путіна.

Політолог Станіслав Бєлковський пов’язує це з тим, що росіян змусили повірити в те, що Росія має пряме відношення до обрання Трампа.

Станіслав Бєлковський

Станіслав Бєлковський

Це комплекс меншовартості Росії по відношенню до Сполучених Штатів
Станіслав Бєлковський

«Це комплекс меншовартості Росії по відношенню до Сполучених Штатів. І рейтинг Дональда Трампа – це відображення цього комплексу меншовартості. Легенда про те, що Росія якось сприяла обранню Дональда Трампа президентом Сполучених Штатів, в неї росіяни повірили. Це, звичайно, неправда. Жодного відношення до обрання Дональда Трампа Росія не мала», – вважає Бєлковський.

Марні надії

Проте ФБР веде відразу три розслідування можливого впливу Росії на вибори в США. Йдеться, в тому числі, і про злам пошти демократичної партії. Плюс до того переший член команди Трампа – радник з національної безпеки Майкл Флінн, покинув свій пост через скандал пов’язаний з Росією. Примарні надії на те, що Дональд Трамп швиденько скасує санкції, не виправдалися і російським ЗМІ вже дана команда «перестати хвалити Трампа».

На думку російського політолога Дмитра Орєшкіна, подібного розвитку подій можна було очікувати.

Дмитро Орєшкін

Дмитро Орєшкін

Ті бурхливі захоплення, які виливалися на голову російського телеглядача в грудні і в січні, викликають зараз протилежну реакцію
Дмитро Орєшкін

«Ті бурхливі захоплення, які виливалися на голову російського телеглядача в грудні і в січні, викликають зараз протилежну реакцію. Тому що начебто щось нам обіцяли, начебто скінчиться холодна війна, або ми разом з Америкою переможемо Європу, або Україну здадуть Росії як зону її впливу. А все це виявляється порожніми словами. Відповідно, треба було б без зайвих рухів, поакуратніше розгорнути цю ситуацію. Ті, хто розумніший, почали це робити раніше, а ті, хто простіше, їм потрібна була команда», – каже Орєшкін.

Дональд Трамп не раз говорив про свої симпатії до Володимира Путіна, він і зараз продовжує говорити про партнерство з Росією, але так само, як і західноєвропейські лідери, не готовий пробачити і забути анексію Криму і агресію на сході України. Принаймні, виступ в Мюнхені віце президента США Майкла Пенса якраз на цю тему викликав різко негативну реакцію російського керівництва.

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