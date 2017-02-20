Листування у соцмережах може стати полем для розвіддіяльності

Запоріжжя – Чи може безневинне на перший погляд листування у соцмережах з незнайомою людиною загрожувати вашім близьким чи рідним, які служать в зоні української воєнної операції на Донбасі? Запорізькі волонтери переконують, що це можливо. За їхніми словами, протягом півроку поширення набувають випадки, коли незнайомі люди в соцмережах збирають інформацію про українських військовослужбовців.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F308620791&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true">SoundCloud</a>

Додаються у друзі в соцмережах, представляються у листуванні працівником державного органу та починають розпитувати про знайомих військовослужбовців – з такою ситуацією зіткнулася запорізький волонтер Ірина Шереметьєва.

Запитують інформацію і, можливо, передають її у нехороші руки – це вже небезпечно

«Я особисто зіткнулась з молодою людиною, яка представилась працівником СБУ, який навіть пробував викликати мене на допит. Дійшло навіть до погроз. Як з’ясувалось потім, ця людина ув’язнена, що перебуває у тюрмі, але він намагався з’ясувати, з ким із військових я спілкуюсь, де вони знаходяться, їх телефони. З цим зіштовхуюсь регулярно упродовж півроку – люди пишуть у соцмережах і по мірі спілкування починають наводити довідки. Але запитують інформацію і, можливо, передають її у нехороші руки – це вже небезпечно», – ділиться Ірина.

Є випадки, каже волонтер, коли незнайомі особи під виглядом військових звертаються до родичів українських бійців, що служать у зоні конфлікту. У таких ситуаціях Ірина Шереметьєва вбачає значну небезпеку, адже в процесі спілкування близькі військових можуть несвідомо видати інформацію про розташування українських частин у зоні бойових дій на Донбасі.

«У нас дуже багато військових зараз, тому рідні військовослужбовців дуже з доброю душею ставляться до всіх людей у формі, відповідно всіх приймають з відкритою душею і відповідно діляться інформацією де, як хто служить, як важко служити чи легко служити. Як такий факт шахрайства важко встановити, бо люди часто не повідомляють і не відслідковують», – розповідає Ірина.

Про інцидент, що трапився з нею, волонтер повідомила на «гарячу лінію» СБУ.

Інформація, яку не можна розголошувати

Ситуація, що трапилось з Іриною Шереметєвою є нетиповою, каже прес-офіцер управління СБУ у Запорізькій області Сергій Левченко. Переважно до відомства у регіоні звертаються жертви звичайних шахраїв, зокрема телефонних. Втім, в обох випадках убезпечити себе та близьких від витоку важливої інформації можна, дотримуючись низки однакових правил.

Не надавайте шахраям персональні дані, як свої, так своїх близьких

«Не надавайте шахраям персональні дані, як свої, так своїх близьких, не повідомляйте адресу, за якою мешкаєте, номери мобільних, стаціонарних телефонів. З’ясуйте прізвище, ім’я та по-батькові людини. Якщо особа представилась працівником правоохоронного органу, обов’язково з’ясуйте, якого саме, а також його звання та посаду. Після розмови не поспішайте виконувати умови шахраїв, а зателефонуйте на «гарячу лінію» того органу, співробітником якого представився той, хто телефонував, та з’ясуйте, чи працює така людина», – радить Сергій Левченко.

Також у таких випадках у прес-службі запорізького СБУ радять одразу звертатися до поліції та їхнього регіонального управління.