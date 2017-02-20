У центрі Вашингтона вшанували Небесну сотню

У центрі Вашингтона на Національній алеї біля меморіалу Лінкольна місцева українська громада, представники церков та громадських організацій, українські дипломати та місцеві жителі вшанували пам’ять загиблих на Євромайдані та у боротьбі за українську незалежність.

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Виступаючи перед учасниками акції, посол України у США Валерій Чалий подякував діаспорі за багатогранну підтримку України та зокрема допомогу із відновленням поранених воїнів, а також відзначив, що переконаний у тому, що Україна переможе та відстоїть не лише себе, але і Європу.

Під час акції виступили також представники української громади, громадські діячі та інші.