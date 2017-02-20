Наказано спати! Що відбувається в Луганську і Донецьку, коли настає «комендантська година»?

Невимушена атмосфера нічного клубу Маріуполя – звичайна картина для буднього вечора. Охочі відпочити можуть прийти туди навіть у пізню годину. І буквально за 120 кілометрів, в Донецьку, зовсім інша ситуація. З 23:00 вечора до 5:00 ранку – там «комендантська година». За «порушення» можна загриміти за «грати» на 15 діб. Втім, навіть в умовах війни бувають винятки. Яке воно, нічне життя Донецька і Луганська – в ексклюзивному матеріалі «Донбас.Реалії».

Донецьк і Луганськ засинає – просинається… «комендатура». Майже три роки в угрупованнях «ЛНР» та «ДНР» вночі діє «комендантська година». Час від часу її то «вводять», то «скасовують». З 23:00 до 5:00 ранку – на вулицю ні ногою.

Уже кілька років жителям окупованих територій не доступні буденні вечірні радощі. Натомість проблем такий режим додає місцевим чимало. Вночі піднялася температура і терміново потрібні ліки? Вибачте, але аптеки не працюють. Навіть якщо на будівлі – нова вивіска з написом «цілодобово», в Донецьку – «ціла» доба особлива.

– Це старі вивіски?

– Ні, це нові вивіски, але ніхто не буде писати, що аптека працює до «комендантської години», всі прекрасно розуміють, що до «комендантської години» мало хто має дозвіл відкриватися, розповідає працівниця однієї з донецьких аптек.

Найбільше від обмежень страждає молодь. Світське життя в тому ж Донецьку починається рано – о 19:00. І ніби все б нічого – і потанцювати можна, і алкоголь ллється рікою, і атмосфера відповідна. Але на годинник треба поглядати. Нічні клуби перестають бути нічними о 22:00.

Деякі клуби намагалися схитрувати – наслідки цього невтішні.

«Є заклади, які практикують можливість закритися до п’ятої ранку, але, як правило, це лише спроби, люди все одно рвуться додому вночі, бо їх заарештовують – і починаються проблеми», – розповів керівник однієї донецької маркетингової компанії Єгор Шупілов.

Вечірки на всю ніч влаштовують ресторани при готелях «Шахтар Плаза» і «Рамада». Сплачуй за номер – і гуляй скільки хочеш. Тільки молоді це не по кишені. 1200 рублів – майже 600 гривень – за місце і вхід.



Втім, дорогий відпочинок – ще не означає якісний. «Погано насправді, дорого і погано», – ділиться враженнями Володимир.



Фейс-контроль тут теж особливий. Заборонено приносити з собою зброю, а в деякі – особливо елітні заклади – не пускають в спортивних костюмах і камуфляжі. Кажуть: такі запобіжні заходи необхідні, бо вже були прецеденти.



«Тут відбуваються крадіжки людей, торгівля наркотиками, відбувається стрілянина по цивільних, по «військових», – каже «силовик» угрупування.

Луганськ теж не пасе задніх – тут також працюють кілька епатажних закладів. Назви вечірок багатообіцяючі – «Гоу-гоу топлес», «Плейбой-паті». І хоча минули часи, коли сюди приїжджали модні діджеї, інколи сюрпризи таки бувають. Приміром, до нічного клубу «Сахар» приїжджав діджей «Обама». Розважатися можна було усього за 100 гривень, однак теж до 22:00.



Ось і на День Святого Валентина клуб «Сахар» зібрав «вершки» луганської молоді. Попри сніг і холоднечу, дівчата – в красивих сукнях. Всі мило спілкуються. Це і не дивно, адже завдання встигнути все до десятої вечора ...



Студенти викручуються, як можуть, стали модними – паті на дому. «Вдома, в гуртожитку сидимо», – розповідає Владислав.

Тим, кого спіймали на вулиці після 23:00, загрожує «штраф», 15 діб «в'язниці» або «виправні роботи».

А ось що точно працює вночі і в Донецьку, і Луганську – так це світлофори. Підморгують різнокольоровими вогниками, однак не зрозуміло кому, бо вулиці все одно порожні.