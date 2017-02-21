Після сюжету «Донбас.Реалії» про жахливі умови, в яких подорожують українські солдати з фронту, про бійців згадали в Кабінеті міністрів. Минулого тижня там провели спеціальну нараду з цього питання. А до того бійці пересувалися по залізниці у вагонах-«теплушках» зразка минулого століття – з діркою в підлозі замість туалету. Такі правила були законні – вони діють ще з 1953 року. Чому інструкцію з перевезення бійців, які охороняють військову техніку, за 64 роки досі не змінили, ніхто так і не пояснив. Журналісти «Донбас.Реалії» дізнавалися – чи варто військовим чекати «покращення» від держави?