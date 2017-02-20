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20 Лютий 2017, Київ 15:49
Події

Чи вартував Майдан пролитої крові? Три роки по тому

В Україні вшановують пам’ять Героїв Небесної сотні – мітингувальників, які загинули під час Революції гідності три роки тому. Цьогоріч - зрештою, як і у всі попередні роки – меморіальні заходи тривають під гаслом покарати винних за злочини проти Майдану. Адвокати родин загиблих зазначають: поступ у розслідуванні є, але стосується він переважно виконавців. У Генпрокуратурі ж обіцяють: високопоставлених організаторів убивств вдасться притягнути до відповідальності після уточнення закону про особливості заочного засудження.

З чим українці прийшли до третього Дня Героїв Небесної сотні? Про це говоримо з депутатом Верховної Ради Олегом Барною та волонтером Юрієм Касьяновим

Ведуча: Олена Ремовська

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