США і надалі домагатимуться, щоб Росія несла відповідальність за ситуацію в Україні – Пенс

Брюссель – Сполучені Штати запевняють, що рішуче налаштовані покладати відповідальність за агресію і насилля на українському сході на Москву. Так само непохитними залишатимуться в очах Білого дому відносини з Євросоюзом та гарантії європейської безпеки завдяки НАТО. Такі заяви лунали у Брюсселі протягом нинішнього візиту віце-президента США Майка Пенса, який, вочевидь, переслідував протягом свого першого візиту до Європи чітку мету: підбадьорити європейських лідерів та запевнити у налаштованості адміністрації Дональда Трампа зберегти євроатлантичну єдність на тлі численних викликів.

Критики жорстких та неприємних заяв, що лунали з Вашингтона від нового господаря Білого дому на адресу ЄС і НАТО протягом останніх місяців було більш ніж достатньо. Так само, як і європейці у відповідь не надто добирали дипломатичні вислови, говорячи про нового президента США. І от нині, виглядає, настав час для примирення: американський віце-президент Майк Пенс відвідавши Європейську раду та її голову Дональда Туска гарантував, обіцяв та запевняв у стабільності дружби по обидва боки Атлантичного океану.

Туск: «Я запитав @mike_pence, чи він поділяє мою думку із 3 ключових питань: міжнародного порядку, безпеки і ставлення нової адміністрації США до ЄС»



Туск: «У відповідь @mike_pence сказав 3 рази «так». Тепер європейці і американці повинні просто втілити на практиці те, що вони проповідують»



Поляк Туск зі слов’янською щедрістю та сентиментальністю згадував про необхідність міцного трансатлантичного зв’язку. З більш персональним підходом керівник Європейської ради Дональд Туск поділився спогадами, коли він, звичайний громадянин Польщі, прожив тридцять років у своїй державі під радянським режимом.

«Я прожив у цій тіні протягом понад тридцяти років. Я дуже добре пам’ятаю, як після того, як у Польщі13 грудня 1981 року був впроваджений військовий стан, президент Рональд Рейган закликав усіх американців запалити «свічку солідарності» в переддень Різдва, так як це він сам зробив. Не важко уявити, як зворушило це послання американської солідарності пригноблений польський народ і допомогло повернути нації надію та рішучість не здаватися», – зазначив Туск.

США вимагатимуть від Росії виконувати «Мінськ» – Пенс

У своїй відповіді віце-президент США Пенс утримався від висловлення почуттів, натомість прямо заявив, що «ЄС та США мають залишатися міцними й твердими у захисті суверенітету й територіальної цілісності європейських націй». При цьому він знову наголосив на відповідальності Росії за її дії в Україні та висунув вимогу до обох сторін дотримуватися призначеного на понеділок 20 січня початку режиму тиші.

Сполучені Штати продовжуватимуть домагатися того, щоб Росія несла відповідальність за ситуацію в Україні, та вимагати від неї, щоб вона розпочала деескалацію насилля в східній Україні

«Після зусиль Росії силою змінювати кордони, ми будемо продовжувати наші зусилля в Польщі та державах Балтії шляхом реалізації ініціативи посилення там присутності НАТО. Щодо України, то Сполучені Штати продовжуватимуть домагатися того, щоб Росія несла відповідальність за ситуацію в Україні, та вимагати від неї, щоб, згідно з Мінськими угодами, вона розпочала деескалацію насилля в східній Україні», – заявив у Брюсселі після зустрічі з головою Європейської ради Дональдом Туском віце-президент США Майк Пенс.

Водночас він зауважив, що США й надалі «шукатимуть нові способи для створення нової бази для стосунків із Росією, в існування якої вірить президент Дональд Трамп».

Дехто з європейських оглядачів одразу зазначив, що «безумовно, ця фраза дещо послабила віру ЄС у ті гарантії, які привіз до Брюсселя Майк Пенс. Як зазначив напередодні Дідьє Рейндерс, міністр закордонних справ Бельгії, з лідерами якої Майк Пенс провів робочу вечерю, «треба буде робити висновки не зі слів, а зі справ».

Тим часом Жан-Клод Юнкер, голова Єврокомісії переконаний, що наразі «не найкращий момент для того, щоб розривати зв’язки між США та ЄС. Ми партнери вже протягом багатьох десятиліть, а світова стабільність дуже залежить від добрих відносин між Сполученими Штатами та Євросоюзом».



«США свою частину в НАТО виконуватиме, того ж чекаємо й від європейців»

У штаб-квартирі союзу НАТО, який новий глава Білого дому називав «застарілим», чільний представник адміністрації Дональда Трампа підкреслив, що альянс все ж має «повну підтримку США, американці будуть робити свою частину роботи, але європейці повинні робити і свої мінімальні внески, на рівні 2% від ВВП кожної країни-союзниці».

Генсекретар НАТО Столтенберґ каже, що «лідерство США (в НАТО) залишається необхідним і з нетерпінням очікуємо зустрічі президента #Trump в Брюсселі в травні»



Тим часом перший візит до Брюсселя американського віце-президента Майка Пенса відбувся на тлі маніфестацій. Зокрема, в європейському кварталі Брюсселя, де розташовані всі основні установи ЄС, під високим контролем правоохоронців зібралися маніфестанти, їх було понад сто, із різних громадських організацій: від захисників прав мусульман та біженців – і до борців за збереження довкілля та феміністичних асоціацій.