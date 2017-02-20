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Дети из прифронтового городка Донетчины стали триумфаторами «Берлинале». Кинолента «Школа №3» с их участием получила гран-при кинофестиваля в категории подростковых фильмов. Истории детей, диалоги, переживания – всё это легло в основу спектакля, по мотивам которого впоследствии вышел фильм.

«Ура, поздравляем!», – так на киевском автовокзале встречали детей из прифронтовой Николаевки. На фестивале «Берлинале» фильм «Школа № 3», в котором снялись ребята, получил гран-при. Ребята признаются, что были шокированы результатом, но шок был приятным.

«Круто! Эмоции такие бешеные. Невозможно даже передать словами. Когда нам сказали, что мы будем идти по красной дорожке, мы были немножко в шоке», – рассказывают актёры.

Победитель «Берлинале» – картина «Школа №3» – это фильм об учениках школы в Николаевке, их страхах, мечтах и надеждах. Съёмки в фильме многим актёрам помогли преодолеть себя. 18-летний Иван Шило, снявшийся в ленте, рассказывает, что до съемок боялся камер и был закомплексованным, но после выхода картины начал задумываться об актёрской карьере.

«Мы все люди, у всех нас есть комплексы и страхи. Мне этот фильм очень помог побороть свои комплексы. А сейчас я вполне комфортно себя чувствую», – говорит актер.

«Это было сложно, сначала смотришь на них и думаешь: ну зачем? Зачем это всё рассказывать? А потом рассказываешь, и тебе становится легче. И постепенно ты больше фактов рассказываешь», – признаётся Виктория Городинская, снявшаяся в фильме. Родители многих актёров до выхода фильма не знали, о чем говорили дети в спектакле. Но актеры не жалеют, что рассказали свои истории.

«До какого-то момента они не знали, о чём говорим, каких-то секретных фактов. А теперь всё знают», – говорят дети.

В картине дети играли самих себя. Рассказывали, чего ждут, чего боятся, о чём мечтают. Иван в фильме рассказывает о своём списке желаний. Одно из них благодаря съёмкам и фестивалю сбылось: «Я был в Берлине и купил себе пончик, знаете, такой с дыркой, глазурью. Такой, как в американских фильмах. Всегда с детства хотел попробовать».

Но есть у юноши и более глобальное желание: «Если я умру, то хотел бы отдать свои органы детям. Тогда бы не зря прожил жизнь, если бы кого-то спас», – рассказывает Иван.

Виктория Городинская смогла рассказать о своей первой, но несчастливой любви. Причиной же расставания с молодым человеком стала политика.

«Это была первая настоящая любовь. И я не заметила, как с течением времени и войны, парень стал на российскую сторону. А я как оставалась ни за что, так и остаюсь. А его это очень сильно бесило. Я знаю, где я живу, и естественно я буду поддерживать ту страну, в которой я живу», – рассказывает Виктория Городинская.

Из Киева большинство юных актеров сразу выехали в родную Николаевку. После игры в фильме многие дети задумываются об актёрской карьере, но, по их словам, актёрское мастерство выберут вторым образованием.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)