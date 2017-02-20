Після Майдану система просто перефарбувала фасад – Касьянов

За три роки після перемоги Революції гідності українці не змогли суттєво оновити лави ані політичної еліти, ані змінити систему, яка була створена впродовж останніх 25 років, заявив в ефірі програми «Ваша Свобода» волонтер Юрій Касьянов. Втім, на його думку, громадяни України після кожного Майдану стають розумнішими, досвідченішими і усвідомлюють цілі, які ставлять перед собою. «Нам не потрібен Ющенко-президент, Семенченко-президент, Соболєв-президент чи Саакашвілі-президент. Нам необхідні правильні ідеї побудови держави», – зауважив Касьянов.

В Україні вшановують пам’ять Героїв Небесної сотні – мітингувальників, які загинули під час Революції гідності три роки тому. Цьогоріч, зрештою, як і в попередні роки меморіальні заходи тривають під закликом покарати винних за злочини проти Майдану.

Адвокати родин загиблих зазначають: поступ у розслідуванні є, але стосується він переважно виконавців. У ГПУ ж обіцяють: високопоставлених організаторів вбивств вдасться притягнути до відповідальності після уточнення закону про особливості заочного засудження.

У роковини загибелі мітингувальники мовчать не всі – 6 адмінпротоколів склали у поліції за результати сутичок у центрі Києва 19 лютого. Те, що розпочалося як віче прихильників блокади окупованого Донбасу, завершилося зіткненням із правоохоронцями. Троє поліцейських травмовано, заявляють у профільному відомстві. Про поранених зі свого боку, кажуть і мітингувальники. Вони звинувачують владу у порушенні права на мирний протест і планують продовжувати акцію.

Безпека державних органів влади забезпечується, щоб провокатори «не творили чудеса», заявив народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Олег Барна. За його словами, саме радикали і популісти винні у сутичках, які сталися між силовиками і пікетувальниками у неділю на Банковій.

Дозволяти розпускати собі руки до юнака, який стоїть у ланцюгу – вже не депутат, провокатор!

«Дозволяти розпускати собі руки до юнака, який стоїть у ланцюгу – вже не депутат, провокатор! Без будь-якого обговорення, кидаються на радикальні популістичні заклики – їм не важлива держава, хочуть заробити собі дешевий піар», – говорить народний депутат.

«Так звані «еліти», як і раніше, обкрадають країну» – Касьянов

Не може бути третього Майдану, в якого немає чітких цілей, окрім торговельної блокади, і якщо його не підтримує основна частина населення, переконаний волонтер Юрій Касьянов.

Я не хочу, щоб група авантюристів захопила владу. Тоді буде тільки ще гірше

«Порівняти те, що було 1 грудня 2013 року чи у лютому на Грушевського, з тим, що зараз, неможливо... Цю владу слід міняти кардинально на кардинально нових людей. Але не таким чином. Я не хочу, щоб група авантюристів захопила владу. Тоді буде тільки ще гірше», – сказав волонтер.

Однак другий Майдан таки програв, переконаний Касьянов. Він вважає, що це треба визнати для того, щоб зробити висновки – «допустили, щоб система просто перефарбувала фасад».

Новий Майдан буде. Але я не хочу, щоб на цій хвилі якісь пройдисвіти прийшли до влади, після якого влада ще більше укріпить свої позиції

«Змінилися деякі люди на чолі системи, але ця корупційно-злодійська система країни залишилася тією ж, так звані «еліти», як і раніше, обкрадають країну, як і раніше, їм наплювати на простих людей. Новий Майдан безумовно буде. Але я не хочу, щоб це був фальстарт. Народ у стадії кипіння. Ось-ось може зірвати кришку на цьому котлі. Я не хочу, щоб на цій хвилі якісь пройдисвіти прийшли до влади, після якого влада ще більше укріпить свої позиції», – вважає Юрій Касьянов.

Красти стали менше – Барна

За три роки, що минули після перемоги Революції гідності, Україні все ж таки є чим гордитися, натомість стверджує Олег Барна. Основне досягнення – українцям вдалося зберегти державу, вважає парламентар.

За два роки створили високоточну зброю, створили систему ПВО з нуля. Проходить боротьба з корупцією в енергосистемі

«За два роки створили високоточну зброю, створили систему ПВО з нуля. Проходить боротьба з корупцією в енергосистемі. «Нафтогаз України» раніш із держбюджету крав 200 мільярдів і був збитковим, зараз субсидії складають 40 мільярдів і «Нафтогаз» став прибутковим. Це в п’ять разів менше красти почав», – говорить народний депутат.

Однак із Олегом Барною не погоджується волонтер Юрій Касьянов. За його словами, за три роки немає серйозних посадок корупціонерів, не перебувають за ґратами виконавці і замовники масових розстрілів у середмісті української столиці, боротьба з корупцією тільки імітується. Однак волонтер погодився зі словами президента України Петра Порошенка, що не слід робити поспішних висновків, бо плоди революції – справа тривала.

«Частково президент має рацію. Плоди революції можуть повернутися до нього знову, можливо, знову мітингом під Адміністрацією президента. І ще набагато більшим, ніж був 1 грудня 2013 року. Тому президенту треба добре подумати, яку політику він проводить. Влада звикла все хороше, що відбувається в державі (безумовно, відбувається і хороше, і погане) записувати собі в актив, а все погане вішати на людей: даєте хабарі, вибрали неправильних депутатів, а ми ту всі «білі і пухнасті», – зауважив волонтер.

(Над текстовою версією матеріалу працювала Тетяна Манільчук)