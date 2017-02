Потаємний план для України і Росії за участі депутата Артеменка (світова преса)

Нью-йоркське видання The New York Times розмірковує над планом мирного врегулювання в Україні, який виробили доволі сумнівні постаті з оточення президента США, а також український законодавець. Британська газета The Independent пише про запевнення у вірності США своїм партнерам по НАТО, які намагався надати європейським партнерам віце-президент США Майк Пенс під час конференції у Мюнхені. А французький лівоцентристський часопис Liberation пише про піцерію в Києві, яка постає чимось на зразок реабілітаційного центру для українських вояків, які повертаються із зони бойових дій на сході.

Американське періодичне видання The New York Times опублікувало матеріал «Потаємний план для України і Росії з подачі спільників Трампа». Газета повідомляє, що за тиждень до відставки радника президента США з національної безпеки Майкла Флінна, до його кабінету було доставлено запечатаний конверт із певними пропозиціями, які визначали те, як саме президент Трамп міг би зняти санкції з Росії. Видання повідомляє, що за цими пропозиціями стоять особистий правник Трампа – Майкл Д. Коен та Фелікс Сейтер, бізнес-партнер, який допомагав Трампові укладати оборудки у Росії, та український законодавець, який намагається надати поштовху своїй політичній кар’єрі, беручи участь у діяльності опозиції, яка, як пише газета, дістала свого часу допомогу від колишнього керівника виборчого штабу Трампа – Пола Манафорта.

«Автори плану – дипломати-аматори – кажуть, що їхня ціль полягає у покладенні краю виснажливій трирічній війні в Україні. Проте ці пропозиції мають у собі більше, ніж мирний план. Андрій Артеменко, український законодавець, бачить себе таким собі лідером трампівського зразка майбутньої України. На додаток, Артеменко стверджує, що має докази випадків корупції президента України Петра Порошенка. Артеменко, втім, не приховує, що отримав заохочення від провідних радників президента Росії Путіна», – пише американський часопис.

Видання додає, що один з авторів плану – Коен, вже зацікавив ФБР своїми зв’язками з Росією. Він, на додаток, одружений з українкою. Двоє інших авторів також мають сумнівне минуле. Сейтер, який є російським американцем, визнав себе винним у біржових махінаціях, сліди яких ведуть до мафії. Артеменко відбував дворічне ув’язнення за звинуваченнями у заволодінні коштами у протизаконний спосіб. Газета також пише, що ще не відомо, чи сприйме серйозно всі ті пропозиції Білий дім, але це, як подає часопис, «дипломатичне фрілансерство», вже розлютило українську владу.

«Артеменка ніхто не вповноважував подавати жодні альтернативні плани мирного врегулювання від імені України до жодних закордонних урядів, включно з урядом США», – заявив посол України до США Віталій Чалий.

Нью-йоркське видання далі наводить слова колишнього посла США до України Джона Гербста, який висловив побоювання, що президент Трамп може бути надзвичайно охочим до поліпшення стосунків із Росією саме за рахунок України. І план Артеменка може стати частиною цього. Далі газета подає деталі плану. Тут передбачається виведення російського війська з терену Східної України. А вже далі українські виборці вирішуватимуть на референдумі, чи Крим можна буде віддати Росії в оренду на 50 чи 100 років.

​«Що за дідько? Що за дідько? Що за дідько?»

Британська газета The Independent​ вміщує статтю «Майк Пенс каже, що США притягнуть Росію до відповідальності і підтримуватимуть НАТО». Часопис пише, що у перебігу своєї дебютної поїздки на посаді віце-президента США Майк Пенс, виступаючи на конференції з питань безпеки у Мюнхені, запевнив у беззаперечній підтримці Сполученими Штатами альянсу і в тому, що президент Трамп також підтримує Європу. При цьому Пенс посилався на спільні ідеї США та Європи, а саме – свободу, демократію та верховенство права. Майк Пенс також присвятив частину своєї промови ситуації в Україні.

«Сполучені Штати Америки вимагатимуть від Росії дотримання положень мирної угоди 2015 року, яка має на меті покласти край насильству на сході України між урядовим військом та загонами підтримуваних Росією сепаратистів», – заявив віце-президент США Майк Пенс.

Британська газета зазначає, що промова американського віце-президента і його зустрічі з деякими з лідерів країн Європи слугувала завданню дещо заспокоїти знервованих європейських союзників, які переймаються російською агресією, включно з анексією українського Криму. Часопис повідомляє, що Пенс зустрівся з лідерами держав Балтії, а також провів окрему зустріч з президентом України Петром Порошенком. Саме цій зустрічі присвячувались послання і фото у Твіттері американського високопосадовця.

Британське видання вказує, що країни Європи, які мають кордон із Росією, побоюються можливості поглиблення американсько-російських зв’язків за адміністрації Трампа, а також можливого послаблення санкцій, запроваджених після анексії Криму, в обмін на угоду з ядерних озброєнь.

​«Майк Пенс каже, що США притягнуть Росію до відповідальності і підтримуватимуть НАТО»

Французький часопис Liberation опублікував матеріал «Піцерія, засіб проти зла війни». Видання повідомляє, що у центрі Києва працює піцерія, що зветься Veterano Pizza. Цей заклад було відкрито двома ветеранами бойових дій на сході України. Ба більше, цей ресторан також працевлаштовує таких саме ветеранів збройного конфлікту. Мета цього всього, як пише французьке видання, допомогти українським воякам знов повернутися до мирного життя і адаптуватися у цьому житті. Цей заклад, як додає газета, є доволі популярним у Києві.

«Це найкраща піцерія в Києві. Вона стала чимось на зразок місця поклоніння, бо ж тут все у півціни для колишніх вояків», – каже завсідник піцерії на ім’я Мирослав.

Французьке видання додає, що відкривши 2015 року цю піцерію, її власник Леонід Остальцев, перш за все бажав створити місце, де зустрічалися б колишні українські комбатанти, які поверталися зі східного фронту. Леонід, який сам є ветераном бойових дій на сході, особисто пройшов непростим шляхом повернення до цивільного життя. Надто, як наголошує газета, за умов того, що в Україні не існує реальної психологічної підтримки для вояків.

Liberation далі розповідає про «піцаїоло», або ж того, хто випікає піцу у цьому київському закладі. Євген Фетісов до того, як він вступив до лав 12-ї моторизованого батальйону українського війська, був теслею, але повернувшись із зони бойових дій, не зміг так просто зануритися назад до звичайного цивільного життя.

«Це якби я став жити своїм другим життям. Перед тим, як я почав працювати у піцерії 4 місяці тому, я почував себе непотрібним, і відчував, що ніхто мене не розуміє. Всі мене задавали якісь безглузді запитання. Та й ті, хто не пережив війни, вважають вояків божевільними», – каже Євген Фетісов на шпальтах французької газети.

Часопис завершує, зазначаючи, що власник піцерії намагається дати зрозуміти своїм співробітникам, що робота у піцерії – це лише тимчасовий період в їхньому житті. Леонід Остальцев не планує, що хтось із ветеранів бойових дій на сході працюватиме у його закладі ціле життя. Українські ветерани регулярно організовують заходи, де навчають дітей, які втратили батьків під час збройного конфлікту на сході України, готувати піцу, у такий спосіб підтримуючи життя їхнього бойового братства.

«Піцерія, засіб проти зла війни»