Разрушительный уикенд пережила Авдеевка. Центр города вновь попал под обстрел из крупнокалиберной артиллерии. Город вновь остался без электроэнергии, однако все надеются, что благодаря режиму тишины аварийным бригадам удастся восстановить линии электропередач.

Боевые действия возле Авдеевки не прекращаются. Из-за массированного артиллерийского обстрела снова пострадал центр города. Один из снарядов угодил в девятиэтажку. Только чудом никто не погиб.

Я зашел на кухню, открыл шторку, и чувствую, что-то летит

«Я зашел на кухню, открыл шторку, и чувствую, что-то летит. Я это ощущал. Не было даже слышно этого чего-то, но было ощущение, что на меня это «что-то» надвигается. Я инстинктивно, наверное, немножко присел», – рассказывает житель города Виталий.

Виталий прошел Афганскую войну, потерял ногу. Говорит, что снаряд влетел в его окно и разорвался на диване. Теперь все, что осталось у инвалида войны – это иконка и половина паспорта.

От взрыва пострадали все соседские квартиры на двух этажах.

Завалы разбирают всем миром.

Ранения получили двое подростков. Мальчики сейчас находятся в городской больнице. Несмотря на обстрелы, медицинское учреждение продолжает работать.

«Мы работаем сейчас в штатном режиме. Принимаем как раненых местных жителей, так и заболевших. Необходимый запас лекарств, перевязочных материалов, донорской крови в больнице есть», – говорит главврач Авдеевской больницы Ирина Лагода

Власти обещают, что всем, кому негде будет жить, предоставят временное жилье. Также руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский пообещал предоставить строительные материалы для восстановления пострадавших домов в кратчайшие сроки без бюрократических проволочек.

Тем, кому необходимо будет жилье, мы предоставим

«Тем, кому необходимо будет жилье, мы предоставим. Я принял решение, что пенсионерам мы небольшую помощь предоставим. Но, я думаю, что я пообщаюсь с представителями, в том числе и частного бизнеса, который поможет, и мы сможем предоставить более ощутимую финансовую помощь. Ведь люди потеряли все: холодильник, телевизор, мебель. Ничего нет. Еще какие-то вещи, может, и вытянут из завалов, но, в принципе, люди остались ни с чем», – говорит Павел Жебривский.

В понедельник днем в Авдеевке было тихо. Все коммунальные службы и учреждения работают. А энергетики восстанавливают перебитые линии электропередач.

На данный момент все жизнеобеспечивающие органы в городе работают в нормальном режиме

«На данный момент все жизнеобеспечивающие органы в городе работают в нормальном режиме. Кроме электричества. Все работает от переносных генераторов. Школы работают, детские сады открыты. В принципе, город, кроме того, что нет электроэнергии, живет нормальной жизнью», – рассказывает руководитель Авдеевкой городской военно-гражданской администрации Павел Малыхин.

Линии электропередач на подконтрольной Киеву территории удалось восстановить быстро. С противоположной стороны аварийные бригады также выехали для ремонта проводов.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)