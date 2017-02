Зради на «Євробаченні» немає – івент-менеджер Воронін

За кілька місяців до старту пісенного конкурсу «Євробачення-2017» у керівній команді, що займається його підготовкою, відбулися певні зміни. Кілька топ-менеджерів (зокрема Олександр Харебін і Вікторія Романова) залишили проект, але їхнє місце вже не порожнє. Керівництво Національної суспільної телерадіокомпанії повідомило, що за 72 години знайшло заміну на місця тих, хто залишив проект «Євробачення-2017».

Один із нових керівників «Євробачення» – Кирило Воронін. Він має посаду івент-менеджера і 20 лютого – його перший день у цій ролі. Радіо Свобода попросило Кирила Вороніна роз’яснити: що означає «івент-менеджер»?

– Це посада, яка координує декілька напрямків. Це волонтери, це catering, це спеціальні заходи, це делегації, це церемонія відкриття, Euroclub та European Village (європейське село – ред.). Будемо все це робити. Вже є люди, які відповідають за окремі напрямки, а моя позиція полягає в тому, щоб координувати дії команди.

– Дехто у ЗМІ коментує те, що попередні топ-менеджери залишили проект «Євробачення», як скандал. Як Ви це оцінюєте?

– Дивіться, я вважаю, що це некоректно з мого боку давати якісь коментарі щодо попередньої команди. По-друге, просто не маю на це часу, тому що, справді, дуже багато роботи. Подія вже відбудеться за декілька місяців, буквально 2 місяці. І я вважаю, що це (звільнення – ред.) діло попередньої команди. Воно мені навіть не цікаве, я Вам скажу чесно… Зараз вся команда буде фокусуватися тільки на своїй роботі. Ніхто не буде коментувати цього.

– Але чи справді вас – як нових менеджерів – знайшли за 72 години?! Чи справді так швидко змогли знайти людей на нові позиції?

– Я Вам скажу відверто, що так, навіть трошки менше, ніж 72 години, трошечки. Це правда. Так, я підтверджую цю інформацію.

– Практично нові люди були десь «під рукою», їм потрібно було тільки дочекатися призначення? Як взагалі це відбувалося?

– Я не можу сказати, що «дочекатися призначення». Я думаю, що, скоріш за все, це місія: провести цей конкурс на гідному рівні. І це дуже велика відповідальність, перш за все. Тому всі ті люди, які зараз починають працювати, вони взяли на себе цю відповідальність. І у мене нема жодного сумніву, що всі викладуться на 100 відсотків і цей захід буде проведено тільки на вищому рівні, без будь-яких там ексцесів і такого іншого. У нас просто нема вибору. Як сказав Йода із «Зоряних воєн»: «Do or do not. There is no try».

– Роби або не роби?

Зайшла команда дуже професіональних людей і всі на своєму місці. Тому все буде добре з «Євробаченням-2017» у місті Києві

– Знаєте, як кажуть: «Я спробую»? Це не та історія! Як сказав магістр Йода, він сказав «роби або не роби, у тебе немає спроби». Тому зайшла команда дуже професіональних людей і всі на своєму місці. Тому все буде добре з «Євробаченням-2017» у місті Києві, Україні.

– Отже, Ви гадаєте, що за цей короткий час, Ви практично лише починаєте от сьогодні працювати, до виходу «Євробачення», Ви все встигнете зробити і якісь сумніви – вони абсолютно не мають місця, все йде професійно, немає ніякої зради?

– Ні, ні, ні, ні, ні! З нашого боку «ні» – точно. Дії інших людей я вважаю, що це некоректно коментувати, і я не буду. Але з точки зору проведення конкурсу – це однозначно буде проведено на найвищому професіональному рівні.

Кирило Воронін має понад сім років досвіду роботи у сфері планування і організації подій, у тому числі щодо роботи з державними структурами. У його доробку є проведення Днів Європи в Україні і Молдові (9 міст) на замовлення Представництва Європейського союзу в Україні, The European Village (Європейське село) та інші.

До складу нової команди керівників «Євробачення» в Україні – окрім Кирила Вороніна – увійшли комерційний директор Лариса Коваль та директор з питань безпеки Олег Западнюк.

Лариса Коваль працює у НТКУ (зараз НСТУ) з 2000 року. Вона займалася організацією таких подій як: «Євробачення-2005», «Дитяче Євробачення» 2009-го та 2013 років, «Євро-2012» та національний відбір на «Євробачення-2016».

Директор з питань безпеки Олег Западнюк має 22-річний досвід роботи в правоохоронній системі. Займався організацією охорони безпеки під час проведення матчів футбольних турнірів Кубка УЄФА у 2009-2012 роках та на «Євро-2012».

13 лютого 2017 року виконавчі продюсери «Євробачення-2017» Вікторія Романова, Олександр Харебін та частина команди «Євробачення-2017» офіційно заявили, що залишають цей проект і припиняють роботу над підготовкою до проведення конкурсу. У листі, під яким 21 підпис, зазначається, що в грудні 2016 року в них «забрали повноваження, призначивши нового фактичного керівника конкурсу в Україні, якого наділили повним контролем усіх аспектів «Євробачення в Україні». Підписантами заяви були комерційний директор у проекті «Євробачення-2017» Ірина Асман, менеджер із безпеки Олексій Карабан та івент-менеджер Денис Блощинський.