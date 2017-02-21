Представники Радикальної партії можуть обійняти посади в керівництві парламенту, уряду – Березовець

Відтермінування дострокових виборів, пошук нових ідей і компромісів стосовно формування коаліції. Такі ймовірні цілі єднання політичних сил назвав політтехнолог, директор консалтингової компанії «Berta Communications» Тарас Березовець, коментуючи в ефірі Радіо Свобода підписання фракціями «Блоку Петра Порошенка», «Народного фронту» і Радикальної партії Олега Ляшка декларації про прихильність принципам Революції гідності й об’єднання навколо спільних цінностей. Щодо можливого єднання інших політичних сил, то, на думку Тараса Березовця, це має сенс у випадку дострокових парламентських виборів, про які наразі не йдеться.​

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F308800806&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true">SoundCloud</a>

– Чи матиме підписання такої декларації подальші наслідки? Зокрема, чи може Радикальна партія повернутися в парламентську більшість?

З’явилися чутки, що представники Радикальної партії можуть обійняти посади в керівництві Верховної Ради, Кабінету міністрів. Але це поки що дуже передчасно

– Можливість такого сценарію на сьогодні не виключена. Тим більше, ми бачимо, що Радикальна партія і без того підтримує багато рішень, що пропонуються діючою коаліцією. Поки що зарано говорити про перезавантаження усієї існуючої влади. З’явилися різні чутки, і це правда, нібито про те, що представники Радикальної партії можуть обійняти посади в керівництві Верховної Ради, Кабінету міністрів. Але це поки що дуже передчасно. Наразі лише йдеться про більш тісну координацію зусиль даних трьох політичних фракцій.

– Така декларація свідчить про те, що політичні сили стали на крок далі від ймовірних дострокових виборів, чи, навпаки, наблизились до них?

Відтермінування дострокових виборів є однією з цілей формування такої коаліції

– Звичайно, відтермінування дострокових виборів є однією з цілей формування такої коаліції. Усі прекрасно розуміють, до чого йде політика опозиції, зокрема частини «Опозиційного блоку» під керівництвом Сергія Льовочкіна, партії «Батьківщина» і «Самопомочі».

Утримання України від дострокових виборів, які виглядають наразі як катастрофічний сценарій в умовах загострення ситуації на сході України, загального погіршення стосунків з Російською Федерацією. І мета відтермінування цих виборів таким чином може бути виконана.

Але не лише це. Йдеться в тому числі про пошук нових ідей, нових компромісів стосовно формування коаліції. Тому що ми прекрасно розуміємо, що ситуація не стоїть на місці, в тому числі з нашими західними союзниками, зокрема підтримка України і її реформ теж може зазнавати певних змін. На тлі виборів, які вже відбулися в нашого союзника Сполучених Штатах Америки, і тих, які будуть відбуватися, йдеться про вибори у Франції і Німеччині.

– А якщо говорити про так звану демократичну опозицію чинній владі, якщо можна так назвати наступні політичні сили. Зокрема останнім часом ми бачимо разом екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі та екс-міністра оборони, лідера «Громадянської позиції» Анатолія Гриценка. У цьому контексті також називають Василя Гацька з «Демальянсу» і лідера «Самопомочі» Андрія Садового. Ці сили також прагнуть об’єднати свої зусилля?

У цьому середовищі єдина сила, на яку треба звертати увагу, це, мабуть, партія Міхеїла Саакашвілі

– У цьому середовищі теж відбуваються об’єднавчі процеси, але треба говорити відверто, вони мають мало впливу на ситуацію в країні. Тому що дані політичні сили не виглядають занадто серйозно. Там єдина сила, на яку треба звертати увагу, це, мабуть, партія Міхеїла Саакашвілі.

Але все це може мати сенс лише в одному випадку – випадку проведення дострокових парламентських виборів, про які наразі насправді не йдеться.

Ми також бачимо синхронізовані зусилля «Опозиційного блоку», партії «Батьківщина», до яких вони починають вдаватися, зокрема йдеться про останній скандал, який вибухнув з оприлюдненням плану народного депутата Андрія Артеменка, в якому, ми розуміємо, теж простежуються чіткі інтереси і Валентина Наливайченка, близького до Юлії Тимошенко, і Сергія Льовочкіна теж.

– Наскільки ймовірним видається об’єднання націоналістичних сил – партії «Свобода», «Правого сектору» і «Національного корпусу»? Зокрема вони анонсували на 22 лютого спільний марш у Києві?

– Таке об’єднання теж можливе, але, повторюсь, як і у випадку з іншими опозиційними партіями, воно має сенс лише у випадку проведення дострокових парламентських виборів. Тому що все інше навряд чи буде мати хоч якийсь суттєвий вплив.