Алієв призначив свою дружину першим віце-президентом Азербайджану

Президент Азербайджану Ільхам Алієв призначив свою дружину Мехрібан Алієва першим віце-президентом Азербайджану.

Наказ Алієва про призначення був опублікований на президентському сайті 21 лютого.

Алієв є президентом багатою на нафту колишньою радянською республікою з жовтня 2003 року, коли він почав керувати країною після свого хворого батька Гейдара Алієва.

Гейдар Алієв, який керував Азербайджаном із з 1993 року, помер у грудні 2003 року.

Ільхама Алієва правозахисники і уряди західних країн звинувачують у переслідуванні опозиційних політиків, правозахисників і журналістів.

Хадіджа Ісмаїлова, журналістка, яка співпрацює з Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода, була ув’язнена 17 місяців, її звільнили у травні 2016 року. Вона і її прихильники стверджують, що ув’язнення було помстою уряду за поширення інформації про ймовірну корупцію за участі Алієва і його родичів.