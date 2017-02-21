На празькому фестивалі правозахисних фільмів голосно звучатиме тема Криму

Празький фестиваль документальних фільмів на правозахисну тематику, який відбудеться на початку березня, запропонує своїм глядачам близько десятка фільмів з України чи про Україну. Особливу роль в програмі фестивалю «Один світ», що відбудеться вже удев’ятнадцяте, матиме тема Криму. Серед фільмів, представлених у Празі, буде і фільм польських кінематографістів про долю кримських татар після окупації Криму «Коли вщухне вітер» та фільм російського режисера про українського в’язня сумління Олега Сенцова «Процес: Російська держава проти Олега Сенцова». Більше про те, яке місце посідатиме Україна на фестивалі у Празі, ми говорили з речницею фестивалю «Один світ» Зузаною Груберовою.
Україна посяде ключове місце на нашому фестивалі через події у світі
– Україна посяде ключове місце на нашому фестивалі через події у світі. Ми як фестиваль намагаємося обмірковувати всі найактуальніші події, а це означає, що цьогоріч ми приділяємо особливу увагу Сирії, де продовжуються дуже драматичні події, але він не затьмарив і події на сході України. Адже конфлікт на сході України знову стає актуальним, і, звісно, ми не можемо його обійти. Наш фестиваль надає Україні особливе місце вже тривалий час, і тому що ми тісно співпрацюємо з чеською гуманітарною організацією «Людина в скруті», і ця організація проводить велику роботу в тих частинах України, які були охоплені війною. Так що це – ще один важливий зв’язок між фестивалем та Україною.
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– Ми бачимо, що, крім фільмів українських режисерів, в програмі фестивалю є ще і багато фільмів про Україну, серед них – і фільм російського режисера Аскольда Курова «Процес: Російська держава проти Олега Сенцова», який мав великий успіх на фестивалі «Берлінале», який щойно завершився у Німеччині. Як видно з програми фестивалю, цей фільми викликає великий інтерес, і режисер братиме участь у дискусії під назвою «Чи ми дочекаємося повернення ГУЛАГу». Чим викликаний інтерес до цієї теми серед чеської публіки?
Чехи цікавляться тим, що відбувається у Росії та подіями навколо України через своє минуле
– Чехи цікавляться тим, що відбувається у Росії та подіями навколо України через своє минуле, минуле Чехословаччини. Ця тема є дуже актуальна для чехів, тому чеських глядачів турбує питання про те, чи в Росії все ще може лунати вільна думка, чи ці часи вже скінчилися. Думаю, що це питання, на жаль, актуальне і для всього нашого «пострадянського простору», і звичайно для Чехії також.
– Ми бачимо, що фестиваль відбувається не лише у празьких кінотеатрах. Фільми, привезені на фестиваль, будуть показані потім практично по всій Чехії. Тобто документальні фільми на правозахисну тематику побачать глядачі у 32 містах Чехії. Чому правозахисні теми настільки важливі для пересічного чеха?
Ще на стадії планування фестивалю ми запрошуємо учасників з регіону, і вони відбирають, які фільми будуть цікавити їх та їхніх глядачів у регіонах
– Люди в регіонах також цікавляться і фестивалем, і фільмами, які будуть представлені на ньому. При чому вони самі говорять, які фільми їх цікавлять. Ще на стадії планування фестивалю ми запрошуємо учасників з регіону, і вони відбирають, які фільми будуть цікавити їх та їхніх глядачів у регіонах.
Наприклад, серед фільмів, які будуть торкатися української тематики, п’ять чеських міст зацікавилися фільмом «Коли вщухне вітер», який розповідає про долю кримських татар і про те, і як вони почуваються після анексії Росією Криму.
Тож цей фільм побачать не лише глядачі у Празі, але і Брно, і Остраві, і в інших містах.
– Ваш фестиваль має також програму показу в школах. Наскільки цікавляться чеські підлітки тим, що відбувається з правами людини у світі?
– Теми нашого фестивалю є настільки ключовими, що для нас дуже важливо, щоб про них знали і молодші глядачі. Ми вважаємо, що діти зовсім інакше сприймають матеріал, який представлений у фільмі, ніж тоді, коли вони лише чують свого викладача. Діти цікавляться політикою, цікавляться життям своїх ровесників в інших країнах, а фільми дають їм цю унікальну можливість побачити світ навколо себе очима іншої людини. Тому фестиваль у школах є важливою частиною нашої роботи.
– Виглядає, що в Чехії люди ідуть у кіно не лише за розвагою, а й на серйозні, а інколи дуже болючі фільми про війну, про тортури, про долю біженців. Це дійсно так?
Я маю відчуття, що люди цікавляться документальним кіно. На наш щорічний фестиваль правозахисних документальних фільмів «Один світ» приходить понад 100 тисяч глядачів
– Я маю відчуття, що люди цікавляться документальним кіно. Ми це бачимо також і по наших цифрах. На наш щорічний фестиваль правозахисних документальних фільмів «Один світ» приходить понад 100 тисяч глядачів. Але не знаю, чи це є великий, чи малий інтерес.
Також наш фестиваль за 19 років існування вже має добру репутацію серед чеських засобів масової інформації, до нас приходять і журналісти, які хочуть краще зрозуміти те, що відбувається за кордоном. Тож до нас приходять не лише ті кореспонденти, які пишуть на теми культурного життя, але і журналісти-міжнародники, і ті, хто займаються соціологією, і ті, хто займається проблемами довкілля. Тому тут є дуже великий простір для різних фахівців, і вони його використовують.
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