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Половина всего городского транспорта в Мариуполе требует замены. Пуском в эксплуатацию 30 комфортабельных автобусов и троллейбусов, а также 10 трамваев, которые проходят в настоящий момент сертификацию, началась программа обновления подвижного состава муниципального транспорта в городе. Как утверждают в мэрии: это только начало. До 2021 года парк будет полностью обновлен и увеличен со 160 до 250 единиц, что приведет к созданию новых рабочих мест. Однако с обновлением транспорта повысятся и цены на билеты.

Из 160 единиц транспорта, имеющегося в городе на настоящий момент, 80 подлежат списанию. Речь идет о замене устаревшего и находящегося в аварийном состоянии подвижного состава на новую технику. С начала года уже вышли на линию 30 новых троллейбусов и автобусов повышенной комфортности. На самом оживленном и большом по протяженности маршруте будут работать 25 из них. Теперь из микрорайона «Восточный» до западной окраины города можно добраться без пересадок за 70 минут. Начальник департамента транспорта и связи Мариупольского горсовета Василий Клат говорит, что Мариуполь ждет транспортная революция.

На начало 2017 года в коммунальной собственности находится 160 единиц транспорта. Через пять лет мы планируем иметь парк в 255 единиц. Как только мы начнем вводить в эксплуатацию новый транспорт, это приведет к созданию новых рабочих мест

«На начало 2017 года в коммунальной собственности находится 160 единиц транспорта – трамваи, троллейбусы, автобусы. Через пять лет мы планируем иметь парк в 255 единиц. Для этого нам необходимо закупить более 100 единиц техники. Мы должны списать и вывести из эксплуатации около 80. Как только мы начнем вводить в эксплуатацию новый транспорт, это приведет к созданию новых рабочих мест», – рассказал Василий Клат.

Каждый новый автобус для города будет обходиться почти в 4 миллиона гривен, троллейбус – 5 миллионов. При этом новый трамвай отечественного производства стоит в десять раз дороже, чем бывший в употреблении вагон чешского производителя. По этой причине наряду с новой техникой будет приобретаться и бывшая в употреблении, но находящаяся в хорошем состоянии. Решение вопроса с обновлением транспорта в Мариуполе – только часть программы по модернизации города, и область готова выделять на нее деньги, сказал глава Донецкой областной администрации Павел Жебривский.

500 миллионов гривен выделено по программам города Мариуполя из областного бюджета

«500 миллионов гривен выделено по программам города Мариуполя из областного бюджета. Государственный фонд регионального развития выделяет так же достаточно финансовых ресурсов. Кроме того, с экологических денег выделяется как минимум 80 миллионов на один парк и около 30 – на другой», – сказал губернатор на презентации новых автобусов.

Постепенно город отказывается от услуг частных перевозчиков, говорят в мэрии. Обновленный городской транспорт заменит частные маршрутки, курсирующие в центре Мариуполя. Частники же будут вынуждены перейти на менее выгодные, но востребованные маршруты, замечает городской голова Вадим Бойченко.

Мы хотим создать конкуренцию частным перевозчикам. Для того чтобы было хорошо ездить по центральным улицам нашего города, но также были востребованы те маршруты, непопулярные для частных перевозок

«Мы очень хотим таким вот решением создать конкуренцию частным перевозчикам. Для того чтобы не только было хорошо и комфортно ездить по центральным улицам нашего города, но также были востребованы те маршруты, которые не характерны или непопулярны для частных перевозок», – подытожил городской голова.

С обновлением муниципального транспорта вернутся в обиход горожан проездные билеты, говорят в мэрии. А вот насколько возрастет цена за проезд, точного ответа еще нет. Известно только, что подорожание будет. Местные жители говорят, что в сравнении с маршрутками, а стоимость проезда в них сейчас составляет 4 гривны, она будет все равно ниже.

Сейчас в трамвайном парке Мариуполя проходят обкатку и сертификацию 10 трамваев чешского производства. В середине марта они уже выйдут на городские маршруты. Параллельно с пуском новых автобусов и троллейбусов на муниципальном транспорте апробируют систему GPS-навигации, которая даст возможность каждому жителю отслеживать наличие транспорта на линии, его местонахождение и точное время прибытия на ту или иную остановку.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)