Росія не може нічого брати в оренду «сама у себе» – Лавров про «план Артеменка» щодо Криму (світова преса)

Хто був автором «мирного плану», український «радикал» Артеменко чи адміністрація Трампа, яка шукає можливість встановити «стратегічні стосунки» з Росією? Про це розмірковує західна преса, яка повідомляє, що від цього плану «відхрещуються» у Москві, називають «зрадою національних інтересів» у Києві. Також газети звертають увагу на ще одну необережну фразу президента Трампа про Швецію, яка нібито мала потерпати від злочинності серед іммігрантів. Насправді кількість скоєних злочинів у Швеції падає, а іноземці відповідають лише за 1% з них.

Про план мирного врегулювання з Росією, який український депутат Андрій Артеменко представив двом помічникам президента Дональда Трампа, в Кремлі нічого не знають, повідомляє газета New York Times.

Пропозиція, про яку газета повідомила у неділю, як про таку, що була скоординована з Москвою, в понеділок Кремлем була спростована. Як нагадує газета, пропозиція українського депутата включала вивід російських військ з Донбасу та проведення референдуму в Україні про долю Криму, який пропонувалося «передати Росії в оренду на 50 чи 100 років». Ця пропозиція, як пише газета, дозволила б президенту Трампу скасувати санкції щодо Росії.

За даними газети, пропозицію підготували особистий юрист президента Майкл Коен, який заявив, що привіз цей документ в Білий дім, Фелікс Сатер, бізнес-партнер президента, який допомагав йому у справах в Росії та український опозиційний депутат Андрій Артеменко, який намагався зробити політичну кар’єру в лавах опозиційного політичного руху, який допомагав створювати колишній менеджер президентської кампанії Пол Манафорт.

І хоча нічого кримінального в таких неофіційних дипломатичних ініціативах немає, поява цих подробиць, які просувають російські інтереси, є невчасною для адміністрації Трампа, яка перебуває «під лупою» через зв’язки з Росією, пише газета.

За словами Андрія Артеменка, який заявляє, що привіз докази корумпованості нинішнього президента України Петра Порошенка, він отримав схвалення свого плану від найвищих помічників президента Росії Володимира Путіна.

The New York Times: «Росія відповіла на статтю NYT про мирний план, запропонований українським парламентарем та двома людьми, близькими до Трампа»

Але Кремль вустами речника президента Путіна Дмитра Пєскова у понеділок спростував свою причетність чи взагалі навіть знання про існування цього плану. За його словами, іншого шляху врегулювання конфлікту в Україні, ніж той, який окреслює Мінські угоди, не існує. І він відкинув ідею «оренди» Криму. А міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія не може нічого брати в оренду «сама у себе».

Британська газета Guardian також пише про план утримання Криму Росією, про який повідомляє The New York Times, тільки авторство цієї оборудки вона приписує вже безпосередньо оточенню президента Трампа. За словами британської газети, повідомлення The New York Times підтверджує побоювання, що американська адміністрація намагається домогтися стратегічної зміни у стосунках з Кремлем за рахунок України.

News Of Europe: «Український посол розгромила таємний мирний план»

Україна відреагувала словами свого посла в Британії Наталії Галібаренко, яка виступаючи на четвертому каналі британського радіо BBC Radio 4 сказала, що план іде врозріз з інтересами України і Україна «не торгує своїми територіями». Галібаренко додала, що запевнення віце-президента США Майкла Пенса та британського міністра закордонних справ Бориса Джонсона вселяють упевненість у тому, що санкції проти Росії залишаться чинними доти, доки вона не припинить підтримку «російських націоналістів у східній Україні».

Газета Washington Post розповідає про те, що ж стоїть за словами президента США Дональда Трампа про Швецію. «Подивіться, що робиться у Швеції. Швеція, хто б міг подумати», – сказав Трамп під час зустрічі з громадськістю у Флориді. А перед цим він згадав Париж, Ніццу та Брюссель, де нещодавно відбулися теракти. Згадування Швеції у цьому контексті викликало чимало запитань про те, що ж мав на увазі президент.

Glenn Kessler: «Трамп сказав «подивіться, що робиться … у Швеції. Ось, що там робиться»

Пізніше, коли президента Тампа почали розпитувати про те, що ж він мав на увазі, він заявив, що послався на повідомлення телеканалу FoxNews про занепокоєння, пов’язані з мігрантами у Швеції.

Але у самій Швеції ці слова були сприйняті з обуренням. Професор кримінології Стокгольського університету Філіпе Естрада Дьорнер говорить, що в Швеції злочинність останнім часом падає, особливо в категорії «вбивство та сексуальні напади», що є найважчими злочинами. Крім того, дослідники говорять, що лише 1% злочинів були скоєні іммігрантами. Подібна ситуація є і в Німеччині, де говорять, що іммігранти не є більшими злочинцями, ніж німці. Хоча часто громадська думка вважає інакше, і опитування свідчать, що близько половини людей вважають, що іммігранти вчиняють більше злочинів.

Проте криміналісти говорять, що ці побоювання є сфабрикованими і немає жодних ознак того, що Швеція є якимось небезпечним місцем через іммігрантів.