(Друкуємо мовою оригіналу)

Три года назад в Киеве были массовые столкновения активистов Евромайдана и силовиков. Всё внимание было приковано к столице, однако Евромайданы были практически во всех городах Украины, в том числе и на Донбассе. Как проходили акции протестов в Донецке, Луганске, Одессе и Ивано-Франковске?

Каждый вечер активисты Евромайдана растягивали 50-метровый флаг Украины

В Луганске Евромайдан начался 24 ноября 2013 года, после воскресного вече, вспоминает активист луганского Майдана Александр Волчанский. Однако луганский Майдан не был массовым, редко когда собиралось более ста человек, вспоминает Александр. «Каждый вечер активисты Евромайдана растягивали 50-метровый флаг Украины. Сказать, насколько поддерживал город или нет, сложно. Проезжающие мимо автомобили приветствовали сигналами», – рассказал Волчанский.

До февраля особых противников Евромайдана не было, говорит Александр, изредка выходили сторонники Партии регионов, чтобы осудить действия демонстрантов, но на них не обращали внимания.

В Донецке же Евромайдан начался 21 ноября, у памятника Тарасу Шевченко. Он также был немногочисленным, но внимания со стороны недовольных происходящим к митингующим было больше, вспоминает участник донецкого майдана Артур Шевцов. Одновременно с событиями в Киеве на донецком Евромайдане стало горячо.

Первое серьёзное физическое противостояние между активистами и «титушками» состоялось 19 января. Это были бойцы из Горловки и Енакиево

«Первое серьёзное физическое противостояние между активистами и «титушками» состоялось 19 января. Приехали бойцы разных спортивных клубов, в основном боксёрских. Это были бойцы из Горловки и Енакиево», – говорит Шевцов.

По словам Артура Шевцова, на донецком Евромайдане была отлаженная схема поездок в Киев. Первая поездка евромайдановцев в столицу была уже 30 ноября, после избиения студентов.

Похожая схема поездок была и в Ивано-Франковске. Автобусы на Киев выезжали несколько раз в день, вспоминает участник ивано-франковского Евромайдана Дмитрий Семкив.

У нас каждый день было шествие в центре. Каждый день отправлялось автобусов 6-8 на Киев

«У нас каждый день было шествие в центре. Было очень много студентов, где-то 5 тысяч собиралось без проблем. Когда начались проблемы на Майдане, у нас захватили ОГА, по сути, разбили пару окон. Столкновений не было. Но в тот же день построили несколько баррикад и начали тренировать людей для уличных столкновений. Каждый день отправлялись автобусы. Утром записался, вечером поехал. Каждый день отправлялось автобусов 6-8 на Киев», – вспоминает Семкив.

По словам Дмитрия, в Ивано-Франковске у Майдана не было противников.

В Одессе же Майдан начинался, как в Донецке и Луганске. Собралось несколько активистов, чтобы обсудить, как устроить протест в приморском городе, рассказывает участница одесского Майдана Надежда Яшан. Изначально Майдан был у памятника Пушкину, однако со временем активисты передислоцировались к памятнику Дюку.

Провокации всегда были. В Одессе было много поклонников России

«Мы сделали брифинг, заявили о сборе, и уже вечером было около 300 человек. Мы не ожидали, что информация так быстро разойдётся. Провокации всегда были. В Одессе было много поклонников России, и они делали провокации», – рассказала Надежда.

Опрошенные участники Евромайданов в своих городах говорят, что, если бы ситуация повторилась, то они бы снова вышли на площади. Ведь революция, по их мнению, не окончена.

ЭФИР ПОЛНОСТЬЮ

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)