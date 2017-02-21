Берлін – Генеральний консул України у Мюнхені Богдан Костюк повідомив у Facebook, що в аеропорту цього міста поліція затримала українського громадянина Юрія Старова. 2013 року його оголосив у розшук слідчий відділ управління Служби безпеки України у Львівській області через підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. У деяких українських ЗМІ з’явилася версія, ніби Старова оголосив у розшук Інтерпол за рішенням кримського суду.

Про Юрія Старова відомо, що він підприємець, який займається виробництвом парашутів, а також відомо, що служив у добровольчому батальйоні «Київська Русь». Під час поїздки до Америки на виставку парашутної техніки він робив пересадку в аеропорту Мюнхена, де його затримала федеральна поліція. Нині перебуває у камері попереднього ув’язнення. Консул України у Мюнхені Олександр Прокопенко пояснив Радіо Свобода, що Старова затримали на запит української сторони у рамках міжнародного співробітництва правоохоронних органів, оскільки він оголошений у міжнародний розшук у системі Європолу. Тож у нас до німецьких правоохоронців претензій бути не може, вважає Олександр Прокопенко. Відтепер Старов постійно перебуває під консульською опікою. Хоч запитань у цій історії виникає багато, говорить консул.

«Учора відпрацьовано запит на відвідування консульською посадовою особою пана Старова. Наразі його мати звернулася до нас із запитанням, чому він у такому разі був випущений з України? Це питання не до консульських служб, оскільки не ми контролюємо прикордонників або служби митного чи паспортного контролю. Німці спрацювали на запит української сторони, і в них теоретично може виникнути запитання: «Чому його випустили?», – розповідає український представник.

Генеральне консульство України у Мюнхені опікується усіма питаннями щодо подальшої долі Старова. Хоч зрозуміло вже, запевнив Олександр Прокопенко, що він не порушив німецького чи будь-якого європейського законодавства. Тому претензій у німецької сторони до нього немає. Якщо українські правоохоронці знімуть з порядку денного цей запит, то, відповідно, зникнуть будь-які запитання і до Старова. Якщо у них вони є, то тоді напевне треба очікувати процедури екстрадиції в Україну. Хоч дехто заявляє, ніби її вимагає Крим. На думку Олександра Прокопенка, для цього немає підстав.

Представник у Берліні від МВС України пояснив, що у 2013 році пана Старова оголошено у розшук Кримським управлінням Служби безпеки України – ще до анексії півострова Росією

«Це не логічно. Поясню, як ми це розуміємо з попередніх роз’яснень правоохоронців. Представник у Берліні від МВС України пояснив, що у 2013 році пана Старова оголошено у розшук Кримським управлінням Служби безпеки України – ще до анексії півострова Росією. Сам пан Старов вважає, що так, він був колись оголошений у розшук, проблеми з правоохоронцями у нього були, але його начебто мали давно зняти з цього розшуку. А не зняли через чиюсь недбалість чи забудькуватість. Чи це справді нечинний розшук, чи у них досі є певні претензії до пана Старова, ще з’ясовуватиметься», – пояснив Олександр Прокопенко.

Наступна зустріч співробітника Генерального консульства України у Мюнхені із затриманим запланована на середу.