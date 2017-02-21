За «документами» угруповань «ДНР» і «ЛНР» Росія згодом може вручити свої паспорти – Бузаров

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Якщо конфлікт на Донбасі не буде врегульовано у найближчі роки на користь України, почнеться видача в ОРДЛО російських паспортів на основі визнаних Кремлем «документів» «ДНР/ЛНР». Так думку в ефірі програми «Ваша Свобода» висловив експерт-міжнародник Андрій Бузаров. Водночас він не пов’язує указ російського президента з подальшим визнанням Росією псевдореспублік. «Не слід плутати це з фактом визнання «ЛНР» і «ДНР». Якби Путін хотів – зробив би це іншим указом», – вважає Андрій Бузаров.
Указ російського президента Володимира Путіна носить провокаційний характер, вважає заступник міністра закордонних справ Росії у 1991-1993 роках Георгій Кунадзе. На його думку, вчинок Кремля – перевірка реакції міжнародного співтовариства, у першу чергу Вашингтона. Кунадзе нагадує, що Росія «покладала чималі надії на нового президента США».
Складно говорити, що Росія почне анексувати території окремих районів Луганської і Донецької областей
«Текст указу складений доволі грамотно. Факт порушення Мінських угод експертам-юристам буде непросто довести. Складно говорити про те, що Росія у слід за цим почне анексувати території окремих районів Луганської і Донецької областей», – говорить Георгій Кунадзе.
Із російським екс-чиновником погоджується і український експерт-міжнародник Андрій Бузаров. Провокація в кремлівському указі присутня, крім того, юристи Кремля досить вправно виписали документ – використовують термінологію, багато у чому схожу до «мінської», каже він.
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Указ про визнання «ЛНР» і «ДНР» неможливий
«Мінські угоди не передбачають визнання «ЛНР» і «ДНР». Путін зайняв принципову позицію: ця територія – українська і поставив акцент на виконанні Мінських угод. Тому указ про визнання «ЛНР» і «ДНР» неможливий. Як і неможливо визнати ці території окупованими. Порошенко не йде на такий указ, оскільки це суперечитиме Мінським угодам. І ми зависли у повітрі», – вважає Андрій Бузаров.
До «документів» «ДНР» і «ЛНР» буде особлива увага від правоохоронців Росії – Кунадзе
Водночас Захід не посилюватиме санкції за визнання Росією «паспортів» ОРДЛО, переконаний Георгій Кунадзе. Втім, за словами екс-заступника міністра, з «документами» угруповань «ДНР» і «ЛНР» в українців з непідконтрольних Києву територій можуть виникнути проблеми навіть у Росії.
Люди, які в’їжджатимуть до Росії за цими «паспортами», будуть предметом особливої уваги з боку російських правоохоронних органів
«Ключовим моментом для паспортного контролю є впевненість, що орган, який видав документи, не видав їх людині з темним кримінальним минулим. Сумніви у дієздатності і надійності органів так званої «влади» «ДНР», «ЛНР» залишаються. Люди, які в’їжджатимуть до Росії за цими «паспортами», з самого початку будуть предметом особливої уваги з боку російських правоохоронних органів», – вважає Кунадзе.
«Документи» квазідержавних терористичних угруповань вже мають на руках чимало українців, говорить Андрій Бузаров. «Вони бояться виїжджати на територію України, так як, звісно, можуть мати проблеми з законом», – зазначає експерт.
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Посилення санкцій Заходу проти Росії – такою має бути реакція на визнання Кремлем виданих угрупованнями «ЛНР» і «ДНР» «документів», вважає президент України Петро Порошенко.
За його словами, Росія таким своїм кроком фактично відмовилася від виконання Мінських угод.
Такими, що підриває Мінські домовленості назвали указ Путіна і в Німеччині та у Франції, свою стурбованість висловили і в ОБСЄ.
У Москві ж натомість звертають увагу на тимчасовість дії указу.
(Над текстовою версією матеріалу працювала Тетяна Манільчук)
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