Радіо Свобода Daily: скраплений газ для Медведчука і «Рошену»?

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Імпорт скрапленого газу: під кого зачистили ринок?

Українці збільшують споживання скрапленого газу. Він здебільшого завозиться з-за кордону, переважно з Росії. Його імпорт та продаж в Україні – велика грошова жила. В часи Януковича цей ринок фактично монополізував Сергій Курченко – молодий харківський бізнесмен, що входив у найближче оточення колишнього президента, так звану «Сім’ю». Після Революції гідності у бізнес знову повернулись численні підприємці-імпортери. Відновилась конкуренція. Утім, останні три місяці їхня робота була паралізована руками Служби безпеки України. Якщо це зачистка ринку під «нового Курченка», то хто ж він? Це намагались дізнатись журналісти програми «Схеми».

Екстрадиція і затримання Фірташа

Справа щодо українського олігарха Дмитра Фірташа набирає обертів. В Австрії вищий земельний суд Відня дозволив його екстрадицію до США. Але за кілька хвилин після того, як Фірташ вийшов із зали суду, його затримали за європейським ордером на арешт у новій справі, пов’язаній зі звинуваченнями з Іспанії. В Австрії наразі не коментують, яким чином виконання цього європейського ордера на арешт може вплинути на рішення щодо екстрадиції Фірташа до США. Хто ж такий Фірташ і чи має він вплив в Україні? А якщо так – то який? Нагадуємо у матеріалі «Для США екстрадиція Фірташа означала б отримання секретів Кремля​».

І знову про «план Артеменка»

Прокуратура Автономної республіки Крим відкрила кримінальне провадження через заяву народного депутата Андрія Артеменка стосовно передачі в оренду Росії Криму. Справу відкрили за статтею про державну зраду.

Постраждалі під час Майдану – учасники бойових дій

Тим часом Верховна Рада підтримала законопроект, яким пропонується надати статус учасника бойових дій постраждалим під час Революції гідності. Втім, ця норма не поширюється на силовиків.

Музею Революції гідності бути?

Також Верховна Рада дозволила виділення земельної ділянки в центрі Києва без детального плану території (ДПТ) для будівництва музею Революції гідності. Закон також передбачає заборону подальшої зміни цільового призначення та власника користувача земельної ділянки, а також передачі ділянки чи приміщень музею в оренду чи суборенду.

Гройсман і «Штаб блокади»

Учасники блокування залізниці на Донбасі заявили про отримання двох пропозицій з боку прем’єр-міністра Володимира Гройсмана: включити їхніх представників до комісії з обміну полоненими та скасувати дозволи, видані СБУ на переміщення товарів. «У будь-якому випадку блокада не припиняється ні на хвилину, а подальші перемовини мають бути максимально публічними і відкритими для народу», – написали представники блокувальників.

У Сімферополі затримали велику групу кримських татар

В окупованому Криму, в сімферопольському мікрорайоні Кам’янка російські силовики затримали велику групу кримських татар. Це сталося після обшуку, проведеного в будинку Марлена Мустафаєва. У нього вилучили літературу, комп'ютер і телефон. Ім’я Марлена Мустафаєва фігурувало в експертизі, яку російські слідчі складали під час адміністративного переслідування адвоката Еміля Курбедінова. Київський районний суд Сімферополя присудив Мустафаєву 11 діб адміністративного арешту за «демонстрацію екстремістської символіки». А перед цим співробітники поліції по мегафону оголосили, що учасники зібрання порушують законодавство про проведення масових заходів. (відео та фоторепортаж із події).

«Талант на службі у зла»

«Талант на службі у зла» – так західні дипломати відгукнулися про постійного представника Росії при ООН Віталія Чуркіна, який пішов із життя у віці 64 років. Але знайшлися і ті, хто у день смерті дипломата не стримались і використали чорний гумор. «ООН проголосує за резолюцію, в якій висловить сум з приводу смерті Чуркіна, а його наступник на посаді посла Росії в ООН накладе на неї вето», – написав у Твіттер користувач @DarthPutinKGB. Натомість російський міністр закордонних справ Сергій Лавров поетично відреагував на смерть постійного представника Росії в ООН Віталія Чуркіна, опублікувавши присвячений йому свій вірш.

У Трампа новий радник із нацбезпеки

Посаду радника з національної безпеки в адміністрації Дональда Трампа, після звільнення Майкла Флінна, обійняв генерал Макмастер, якого можна віднести до табору «яструбів» у Вашингтоні. У Пентагоні Макмастер вже тривалий час проштовхував адаптацію збройних сил США до методів «гібридної війни», які Росія використовує проти України, та нарощування готовності збройних сил США до можливого протистояння із Москвою.

На завершення сьогодні інтерв'ю з Шевченківським лауреатом Іван Малкович про премію і вірші, які не вивітрюються, а також матеріал про те, яким фахом потрібно володіти, аби не залишитись без роботи.

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