Країни заморожених конфліктів мовчать про визнання Путіним «документів» угруповань «ДНР-ЛНР»

Із сусідніх з Україною держав офіційно на рішення президента Росії Володимира Путіна щодо указу про визнання «документів» «ДНР» і «ЛНР» відреагувала лише Білорусь. У Мінську заявили, що не визнають цього, і що на їхню територію в’їхати з такими «документами» неможливо. Офіційної ж реакції ні Молдови, яка має сепаратистський регіон Придністров’я, ні Грузії, що фактично не контролює свої регіони Абхазію і Південну Осетію, ні Азербайджану, який має сепаратистський регіон Нагірний Карабах, не було. Також не було реакції Белграда, який вважає Косово своєю територією. Дії ж Путіна засудили Захід та міжнародні організації.

Білоруські прикордонники заявили, що визнання Росією документів угруповань «ДНР» і «ЛНР» не вносить ніяких корективів у їхню роботу – в’їхати до Білорусі за такими «документами», як і раніше, неможливо.

Приїхати громадяни за цими «документами» у Білорусь на кордоні з Україною чи Євросоюзом не можуть. Також буде порушенням законодавства і в’їзд їх через російсько-білоруську ділянку кордону

«Це не вносить ніяких корективів у роботу білоруської прикордонної служби. Якщо ми таку людину зустрінемо у себе на кордоні, вона через кордон пропущена не буде, якщо у неї будуть відсутні документи, що дають право перетинання держкордону Республіки Білорусь. Приїхати у даний момент громадяни за цими «документами» у Білорусь на кордоні з Україною чи Євросоюзом не можуть. Також буде порушенням законодавства і в’їзд їх через російсько-білоруську ділянку кордону», – сказав представник Державного прикордонного комітету Білорусі Антон Бичковський, якого цитує «Інтерфакс-Захід».

Більшість мінських готелів відмовилися селити за «документами» угруповань «ДНР-ЛНР».

Мінські кореспонденти Радіо Свобода вирішили з’ясувати, чи можна заселитися з «паспортом» угруповань «ДНР» чи «ЛНР» у готель білоруської столиці.

«А українського паспорта немає? – запитали у кореспондента Радіо Свободи у готелі «Орбіта». – Думаю, що з документами «Донецької народної республіки» у вас, швидше за все, будуть проблеми. Наскільки я знаю, не всі країни визнали незалежність цієї республіки. У нас багато гостей з України, але всі вони з українськими паспортами», – зазначила адміністраторка готелю.

У готелі «Планета» співрозмовниця Радіо Свободи довго радилася з колегами, після чого сказала, що заселитися в готель з «документами» від угруповань «ДНР-ЛНР» не вийде.

Це тільки Росія визнала «паспорти» «ДНР-ЛНР», ми – ні. Ви заселитися у нас не можете. У Вас має бути український паспорт

«Знаєте, це тільки Росія визнала «паспорти» «ДНР-ЛНР», ми – ні. Ви заселитися у нас не можете. У Вас має бути український паспорт», – зазначила вона.

У п’ятизірковому готелі «Європа» дати відповідь змогли лише через годину консультацій.

Ви не можете перебувати з цим документом у Білорусі – лише з паспортом України

«Ми не заселимо людину з паспортом «Донецької народної республіки», тому що наша країна не визнала ці «паспорти» – лише Російська Федерація. У принципі, і в’їхати до Білорусі з цим паспортом неможливо. Звичайно, якщо ви поїдете через територію Росії, вас на кордоні не перевірятимуть, але ви не можете перебувати з цим документом у Білорусі – лише з паспортом України», – зазначила адміністраторка мінського готелю «Європа».

У готелі Crowne Plaza порадили з цим питанням звернутися до міграційної служби.

Якщо ми побачимо такий «паспорт», то звернемося у міліцію

«З приводу «Донецької народної республіки» у нас немає інформації. Розумієте, якщо ми побачимо такий «паспорт» (а у нас таких випадків ще не було), то звернемося у міліцію. Ми не знаємо, чи можуть діяти такі «паспорти», – зазначили у Crowne Plaza.

А ось у готелі «Мінськ» після короткого обговорення сказали, готові заселити і з «паспортом» «ДНР-ЛНР».

«Так, ми заселимо. Хоча раніше за таким «паспортом» ще ніхто не заїжджав», – сказала адміністраторка, сміючись.

Донбас і Придніпров’я – схема схожа

Молдова, колишня радянська республіка, як і Україна, має територіальний конфлікт – у Придністров’ї. Тож молдовський експерт Володимир Сокор порівнює нинішню ситуацію на окупованому Донбасі із тим, що відбувалося у Придністров’ї.

Указ президента Путіна – перший крок до офіційного визнання Росією режимів, нею ж створених на окупованій території України

«Указ президента Путіна – перший крок до офіційного визнання Росією режимів, нею ж створених на окупованій території України. Визнання не тільки «паспортів», а й інших «документів», виданих незаконними «владами» самопроголошених «республік», створених за допомогою Росії, є першим кроком до визнання цих режимів Москвою. Саме так розцінюють указ Путіна у Донецьку і Луганську – як «перший крок до міжнародного визнання», – зазначив молдовський експерт в інтерв’ю Радіо Свобода.

Вимальовується картина, явно схожа з ситуацією у Придністров’ї, де Москва і Тирасполь у рамках переговорів у форматі «5 + 2» намагаються змусити Кишинів визнати придністровські дипломи про освіту та реєстраційні знаки транспортних засобів

«Зрозуміло, що крім Росії, ніхто у світі не визнає документи, видані у самопроголошених «республіках». Але варто зважити на той факт, що цим указом Росія визнає дипломи про освіту, видані навчальними закладами на окупованій території, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, реєстраційні знаки транспортних засоби. Вимальовується картина, явно схожа з ситуацією у Придністров’ї, де Москва і Тирасполь у рамках переговорів у форматі «5 + 2» намагаються змусити Кишинів визнати придністровські дипломи про освіту та реєстраційні знаки транспортних засобів. Ось чому особливо важливо Молдові не йти ні на які поступки у цьому питанні – як заради власної безпеки, так і з почуття солідарності з Україною», – наголошує Володимир Сопот.

У Франції виловили жаль

Захід і міжнародні організації розкритикували указ Путіна

У заяві МЗС Франції, опублікованій 20 лютого, висловлюється жаль через підписання президентом Росії Володимиром Путіним указу про визнання «документів» угруповань «ДНР» і «ЛНР». Цей крок, наголосили у Парижі, не є в дусі мінських домовленостей про врегулювання в регіоні. Париж закликає Росію використати свій вплив на сепаратистів для того, щоб мінські домовленості можна було виконати без зволікань.

«Це єдиний шлях забезпечити тривале вирішення кризи на сході України», – наголошують у МЗС Франції.

Рішення Путіна суперечить «Мінську» – Німеччина

У Німеччині заявили, що рішення Росії визнавати подорожні «документи», видані на окупованій частині Донбасу, грубо суперечить домовленостям, досягненим у Мінську, а відтак цілковито не прийнятне.

Речник Міністерства закордонних справ Німеччини Мартін Шефер вважає, що це рішення є очевидним порушенням «духу і мети мінських домовленостей», передав його слова речник німецького уряду Штеффен Зайберт.

Цим указом президента Росії Володимира Путіна Москва підриває суверенітет, територіальну цілісність і єдність України – ті цінності, які Німеччина цілком і повністю підтримує, додав він.

За словами речника, крок Росії прямо суперечить меті врегулювання на Донбасі.

У США висловили стурбованість щодо дій Путіна

У Посольстві США в Україні також заявили, що визнання Росією «документів», виданих на непідконтрольних українській владі територіях Донбасу, суперечить Мінським угодам.

«Визнання Росією документів із сепаратистських «республік» є тривожним і несумісним з узгодженими цілями Мінська», – йдеться у повідомленні посольства в Twitter.

Головування ОБСЄ занепокоєне діями Росії

Австрійське головування в Організації безпеки і співпраці у Європі висловило занепокоєння через визнання Москвою «документів», виданих у сепаратистських регіонах України.

Головування ОБСЄ висловлює різке занепокоєння заходами, вчиненими Росією. Указ суперечить цілям процесу домовленостей щодо сходу України

«Головування ОБСЄ висловлює різке занепокоєння заходами, вчиненими Росією. Указ суперечить цілям процесу домовленостей щодо сходу України. Головування ОБСЄ відзначає, що документи, видані на суверенній території України, діють лише тоді, коли видані міжнародно визнаними органами влади», – мовиться у заяві прес-служби офісу австрійського головування в ОБСЄ.

«ОБСЄ підтримує спроби нормалізації ситуації для жителів Донбасу і заохочує свободу пересування, наголошуючи, що все це має відбуватися у відповідності з принципами й зобов’язаннями ОБСЄ та мінськими домовленостями», – наголошується у заяві.

Україна заявила про доведення факту російської окупації

18 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким визнав чинними деякі «документи», видані в окремих районах Донецької та Луганської областей. Згідно з указом, йдеться про тимчасовий характер визнання згаданих «документів» – «на період до політичного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей України на підставі Мінських угод».

Сайти на окупованій частині Донбасу назвали указ російського президента Володимира Путіна «довгоочікуваною подією» і «визнанням державності» так званих «республік».

Україна засудила цей указ Путіна. Президент Петро Порошенко заявив, що, визнавши «документи», видані в ОРДЛО, Путін довів факт російської окупації та порушення міжнародного права. Секретар РНБО Олександр Турчинов наголосив, що таким чином російський президент фактично вийшов з Мінського процесу. А в МЗС України закликали міжнародних партнерів посилити тиск на Росію у зв’язку з такими діями Кремля.