«Сильний хід» Трампа» (огляд преси)

Радником президента США з питань нацбезпеки став генерал Макмастер. Експерти газети «День» переконані, що це людина, яка тверезо оцінюватиме ситуацію у світі, головні ризики і загрози, і подаватиме об’єктивну інформацію, в тому числі зі сходу України. Видання пише, що не варто вбачати збіг з призначенням Макмастера у той же день, коли Росія три роки тому розпочала агресію проти України. Просто ця посада не може бути вільною, а оскільки вона не вимагає затвердження сенату, то президент швидко її заповнив. Стаття називаєть «Сильний хід» Трампа».

Про те, чого варто очікувати від роботи Верховної Ради в новому політичному сезоні, розповідає газета «День». Видання пише, що й надалі існуватиме проблема з ухваленням рішень більшістю. Оскільки парламентська трибуна використовуватиметься більше для політичних заяв, аніж для роботи над законодавством. Одним з найбільш дискутованих і актуальних питань для Верховної Ради буде законодавче врегулювання проблеми тимчасово окупованих територій. Інше питаня, яке, на думку газетярів, може спричинити бурхливі дебати в парламенті – зміна виборчого законодавства. Тут необхідно ухвалити принципові речі: ліквідацію мажоритарки, заборону політичної реклами і зменшення виборчого бар’єру, зазначає експерт газети. Стаття називається «Три поради для Ради».

Газета «Голос України» нагадує, що топ-новиною останніх днів став підписаний Путіним указ про визнання «документів» так званих «ЛНР»-«ДНР». Експерт газети зазначає, що 99 відсотків усіх інформповідомлень починаються приблизно так: «Росія визнала документи «ЛНР» і «ДНР». Українські журналісти фактично легалізують ці псевдодержавні формування, – обурюється експерт. Так, із негативним забарвленням, а не з тим щенячим захватом, з яким про це пишуть російські й сепаратистські видання, але фактично доносять до читача та слухача інформацію, ключова фраза в якій – «Росія визнала». Чого, власне, й домагалися в Кремлі, зазначає газета.

«Путінська пропаганда стала схожа на платівку, яку заїло», – у статті під таким заголовком дописувач «Голосу України» зазначає, що Росія карає себе сама набагато ефективніше, ніж зможе хтось із боку. Убогість, почуття цілковитого безсилля, неможливість домогтися справедливості, безправ'я, безнадійність і страх – ось чим розплачується російський народ за свої імперські амбіції й готовність підкорятися будь-якій владі.