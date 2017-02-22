Якщо хочемо миру і стабільності, Трамп зацікавлений допомогти сьогодні Україні – Чолій

Брюссель – В України у Брюсселі з’явилася ще одна структура, яка доноситиме ЄС і НАТО правду про війну, боротиметься з російською дезінформацією та інформуватиме про порушення прав українців у Росії та за її межами. Щойно Світовий конгрес українців (СКУ) відкрив там свій осередок. Але його голова, Євген Чолій, прибув до Брюсселя не лише на відкриття. Про те, як Захід, допомагаючи українцям, допоможе, насамперед собі, він розповів у штаб-квартирі НАТО. З Радіо Свобода він поділився думками, як діаспоряни переконують нову адміністрацію США тверезо сприймати дії Москви, та чому російська Дума визнала Світовий конгрес українців «небажаною організацією».

– Які цілі у брюссельського осередку очолюваної Вами організації, й що, власне, стало поштовхом до його відкриття?

Допомагаючи Україні, ті європейські структури допомагають і самі собі

– Головна мета цього представництва насамперед постійно доносити до європейських структур, НАТО, ОБСЄ ті інших, що все те, що наразі відбувається в Україні – не є виключно російсько-український конфлікт, а навпаки, що це є міжнародна криза, де президент Росії явно загрожує миру й стабільності у цілому світі. Також, що сьогодні Україна, захищаючи свої східні кордони, фактично стримує подальший хід Росії на Захід. Тому в найкращих інтересах міжнародного співтовариства не дивитися на Україну та говорити, наскільки вони їй допомагають, а радше розуміти, що допомагаючи Україні, ті європейські структури допомагають і самі собі. Це основна мета нашої місії.

Важливо, щоб західний світ зрозумів, що Україна сьогодні не така, як вона була колись: вона євроінтегрується, змінюється й стає цілком європейською країною

Друга, теж дуже важлива мета – переконати західні структури, що Україна значно змінюється. Без перебільшення, за останні 2-3 роки було зроблено більше змін, ніж за решту 22 роки її незалежності. Думаю, можна оцінювати по-різному, чи ті зміни є такими, як ми хотіли, але важливо, щоб західний світ зрозумів, що Україна сьогодні не така, як вона була колись: вона євроінтегрується, змінюється й стає цілком європейською країною, де здійснюють конкретні заходи для боротьби з корупцією, включно із системою електронного декларування майна високопосадовців та іншими заходами для прозорості.

Наша місія тут має завдання боротися з цією дезінформацією та доносити правдиві факти про розвиток подій в Україні

Ми хочемо також долати російську дезінформацію, яка є потужною силою, що намагається переконати західний світ, що Україна була й залишається невдалою державою. Наша місія тут має завдання боротися з цією дезінформацією та доносити правдиві факти про розвиток подій в Україні та про ту оновлену країну, про яку я щойно сказав.

– Як Ви оцінюєте нинішню американську адміністрацію в цьому контексті? Як діаспоряни намагаються впевнитися, що інтереси України враховують у Вашингтоні?

В інтересах США допомогти сьогодні Україні, якщо ми хочемо жити у світі, де панує мир і стабільність

– Як і в кожній країні, головним чином в Сполучених Штатах Америки, ми відразу анґажуємося, спілкуємся з ними, намагаємося переконувати, аби вони сприймали події в Україні як міжнародну кризу, і що в інтересах США допомогти сьогодні Україні, якщо ми хочемо жити у світі, де панує мир і стабільність. Ми кажемо, що в минулому всі політики примирення з авторитарними режимами, які мали імперські амбіції, доводили до ще більшої трагедії, включно із Другою світовою війною.

Виступ віце-президента США Майка Пенса в Мюнхені та його зустрічі тут, в Брюсселі, дали деяке запевнення, якого тут чекали, а саме: Сполучені Штати будуть підтримувати НАТО, також було чітко озвучено, що Росія буде змушена відповідати за свої агресивні дії в Україні. Це для нас позитивні сигнали, на яких ми будемо надалі працювати й заохочувати, аби вони не були лише сигналами, а й стали політикою нової адміністрації США.

– А як СКУ підтримує українців Росії, де, як відомо, зачиняються бібліотеки, українські установи, натомість, відкриті кримінальні справи проти українців, які там живуть?

– Наша допомога головним чином полягає у тому, щоб порушити ці питання, озвучити їх, дати відчути, до якої міри знущається Росія над українською спільнотою. Ми також на цьому наголошуємо на різних міжнародних форумах, ми спеціально інформуємо комісарів із захисту прав людей і в різних міжнародних установах, щоб вони над цими питаннями працювали й відповідно на це реагували. Ми закликаємо наші осередки інформувати й закликати держави, де мешкає наша діаспора, аби вони також чинили тиск, щоб ці проблеми були відповідно залагоджені.

Російська Дума вже визнала Світовий конгрес українців «небажаною організацією», тож видно, що наша праця є некорисною для Росії й корисною для українців

Російська Дума вже визнала Світовий конгрес українців «небажаною організацією», тож видно, що наша праця є некорисною для Росії й корисною для українців, що ми дійшли до такого статусу в очах російського парламенту.

– Який меседж Ви принесли для союзу НАТО, який запросив Вас на консультації на політичному рівні?

Сьогодні НАТО і його країни-члени не повинні сприймати цей конфлікт, як виключно українсько-російський, а радше як чудову нагоду допомогти самим собі

– Це те, що ми зараз живемо у дуже небезпечному світі, де Росія та її президент явно демонструє свої імперські амбіції, які сягають значно далі, ніж східна Україна та Крим. Він це військово показав і в Грузії, і в інших країнах. Ми нині бачимо, що мова йде не лише про військову агресію, а фактично про гібридну війну, де задіюються і військові засоби, і дезінформація, й інші види атак, включно із президентськими виборами в США й фінансуванням різних політичних партій. Ми хочемо дати зрозуміти, що сьогодні НАТО і його країни-члени не повинні сприймати цей конфлікт, як виключно українсько-російський, а радше як чудову нагоду допомогти самим собі, допомагаючи Україні стримати російського агресора на її кордонах.