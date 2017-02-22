Працівники меморіально-пошукового підприємства «Доля», що при Львівській обласній раді, почистили від фарби хрест на могилі-кургані 62-м воїнам УПА, які загинули у боях з військами НКВС навесні 1945 року. Пам’ятник на горі Монастир Підкарпатського воєводства Польщі встановлений за погодженням і за фінансування польської сторони. У червні 2015 року вандали знищили надмогильну плиту з іменами упівців і зафарбували гранітний хрест. Українська сторона, зокрема, Інститут національної пам’яті просив польську владу усунути сліди наруги і відновити пам’ятний знак. Оскільки нічого не було зроблено, львів’яни відчистили хрест від фарби і звернулись до місцевої влади Підкарпатського воєводства і польських урядовців із листом про відновлення таблиці. Упродовж 2014-2016 років у Польщі вандали зруйнували і осквернили чотирнадцять могил і пам’ятних знаків українцям. В Україні провокатори осквернили пам’ятники у колишньому селі Гута-Пеняцька на Львівщині і меморіальний комплекс в Биківні на Київщині. Але українська сторона одразу відчистила образливі написи.