Під диктовку Кремля: як російським ЗМІ розповідають, про що писати

У п'ятницю, 17 лютого, видання Meduza виявило цікаву річ. Одразу деcять російських ЗМІ, від «Дождя» до «Известий», одне за одним, з посиланням на неназваного «високопоставленого федерального чиновника» повідомили про те, що рішення передати Ісаакіївський собор РПЦ не було узгоджене з Володимиром Путіним.

Очевидно, що джерело у всіх було одне і те ж. Але кожне з цих ЗМІ позначило його як своє власне, не вказавши, де і за яких обставин воно поділилося з ними цією цінною інформацією.

Вдруге Meduza здивувалася через чотири дні. Опівночі 21 лютого ті ж самі дев'ять видань з інтервалом в хвилину-дві опублікували досить об'ємні тексти, де різними словами описувалася одна і та ж схема майбутнього ведення виборчої кампанії Володимира Путіна. І знову з посиланням на якісь анонімні кремлівські джерела.

Дивина була не в тому, що видання не вказує своє джерело. Таке трапляється. Дивина була в тому, що тексти, написані різними словами, мали одне і те ж походження, було зрозуміло, що журналістів десь збирали, але всі вони твердо домовилися мовчати, що, де і коли було.

Нам теж стало цікаво. За інформацією, отриманою з видань-учасників брифінгу, було так.

У ніч на 17 лютого перший заступник очільника кремлівської адміністрації Сергій Владиленович Кирієнко зібрав на свій брифінг десять ЗМІ: «Дождь», «Ведомости», «Коммерсант», «РБК», «МК», «Газету.ру», «Известия», «Комсомольскую правду», «РИА Новости», ТАСС.

Зустріч складалася з трьох пунктів: 1. Путін – Ісаакій. 2. Вибори Путіна. 3. Губернатори.

Брифінг вів сам Кирієнко разом зі своїм нещодавнім соратником, заступником голови управління внутрішньої політики Сергієм Новиковим. Двоє. Два джерела, дві складові частини наступних журналістських нотаток.

За підсумками заходу ЗМІ мали виконати щонайменше чотири умови:

1. Не писати, що був брифінг в адміністрації президента.

2. Не писати, хто саме ділився інформацією.

3. Замітки робити різними, так, щоб публіка не зрозуміла, що мова в них у всіх про один і той же захід.

4. Саму інформацію публікувати строго за сигналом. І спускати її дозами. У різні дні.

Таким чином інформація стосовно «Путін не знав про Ісаакій» з'явилася, власне, в день проведення брифінгу. А ось схему ведення путінської кампанії було дозволено опублікувати тільки через чотири дні! Тому в ніч на 21 лютого практично одночасно в деcяти виданнях з'явилися замітки.

«Підготовка до президентських виборів 2018 року ведеться в Кремлі з розрахунком на те, що в них візьме участь Володимир Путін, розповіли «РБК» два федеральних чиновника», – писало, відповідно, «РБК».

Далі в тексті «РБК» використовувалася така конструкція: «Зараз на нарадах обговорюються декілька параметрів успішних виборів, розповіло «РБК» джерело в адміністрації президента і підтвердив співрозмовник, близький до Кремля».

Тобто Кирієнко з Новиковим були названі:

а) федеральні чиновники,

б) джерело в адміністрації президента,

в) співрозмовник, близький до Кремля.

Далі в тексті «РБК» йшлося: «Кремлівський чиновник і джерело, близьке до адміністрації президента, розповідають, що на нарадах за участю експертів обговорюються декілька способів підвищення явки».

Отже, в список позначень Кирієнка з Новиковим додалися:

г) кремлівський чиновник,

д) джерело, близьке до адміністрації президента.

Ще в тому ж тексті Кирієнко/Новиков були названі:

е) кремлівський співрозмовник «РБК»,

ж) джерело в Кремлі.

«РБК» побило рекорд, закамуфлювавши кремлівську пару під сімома (!) позначеннями.

Інші видання були менш винахідливі.

В «Известиях» пара Кирієнко-Новиков злилася в одну особу.

Особа була названа «співрозмовник «Известий», близький до АП», «співрозмовник в АП», «джерело в АП» («результат, за словами джерела в АП, повинен стати рекордним з 2000 року» і так далі).

«Комерсант» ще скупіший на позначення Новикова і Кирієнка. Там, до речі, обидва теж в одній особі. «Як заявило джерело «Коммерсанта» в АП, президентські вибори у 2018 році будуть мати «референдумний характер». «При цьому співрозмовник «Коммерсанта» вважає, що кандидат від ліберального флангу в кампанії все ж буде».

Тобто ось тільки «джерело «Коммерсанта» і «співрозмовник «Коммерсанта».

Зате «МК»! Ось хто постарався: «Мешканці наших владних палаців відкрито говорять: в наступному році на нас чекають не стільки президентські вибори в їхній класичній формі, скільки референдум про довіру до національного лідера».

Цим, однак, фантазія газети вичерпується. Далі спікерів законспірованого брифінгу називають виключно «високопоставлений федеральний чиновник»:

«Як висловився високопоставлений федеральний чиновник...»

«Про це в жарт заявив вже згаданий федеральний чиновник...»

«Як дав зрозуміти той самий високопоставлений федеральний чиновник...»

«Комсомольская правда» була суворіша за всіх: «Як розповіло «Комсомольськой правде» джерело в управлінні внутрішньої політики адміністрації президента, всі розмови про дострокові вибори були нісенітницею повною».

Далі КП називає ведучих брифінгу «наше джерело», а потім просто «джерело»:

«Лайф» знову повертає Кирієнку та Новикову множину: «Лайфу» вдалося дізнатися від джерел, близьких до внутрішньополітичного блоку адміністрації президента, деякі попередні умови, в рамках яких, швидше за все, і буде протікати президентська кампанія 2018 року».

В «Газете.ру» Кирієнко-Новиков – це знову один персонаж – «джерело «Газети.ру», близьке до Кремля» і «співрозмовник «Газети.ру».

У «Ведомостях» вони знову пара: «два співрозмовники в Кремлі, знайомі з обговоренням цього питання на експертних нарадах в адміністрації президента».

На «Дожде» теж два: «У Кремлі зараз обговорюють свої завдання за рік до виборів голови держави, розповіли «Дождю» два джерела в кремлівській адміністрації». Ще ці двоє на «Дожде» називаються «кремлівський чиновник» і «співрозмовник «Дождя».

Зверніть увагу. Кожне видання підкреслює інтимний, особистий характер спілкування цих «джерел» і «співрозмовників» з цим конкретним виданням. Агентства в цьому сенсі виявилися дещо коректнішими. ТАРС і «РИА», публікуючи у вівторок інформацію, яку вони, як і всі, отримали ще в п'ятницю, теж, зрозуміло, анонімно позначають спікерів брифінгу як «джерело в адміністрації президента». Але вони принаймні вказують, що це джерело всі свої новини повідомило журналістам (у множині). А не окремо «РИА» чи окремо ТАСС. Межа чесності у всій цій договірній історії.

У Кремлі, схоже, соромляться своїх брифінгів з пресою. І висувають їй купу принизливих умов. І преса ці умови з готовністю виконує. І виглядає при цьому досить безглуздо, щоб не сказати жорсткіше.

Оригінал матеріалу – на сайті Російської редакції Радіо Свобода