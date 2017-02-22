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22 Лютий 2017, Київ 15:46
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Порошенко: перевозити військових у «вагонах-теплушках» неприпустимо (відео)

Порошенко: перевозити військових у «вагонах-теплушках» неприпустимо (відео)
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Президент України Петро Порошенко заявляє, що перевозити військових у «вагонах-теплушках» неприпустимо. Раніше у сюжеті Радіо Свобода «Дорога на фронт. Вагони без тепла і світла, але з діркою у підлозі» повідомлялося про вагони, у яких перевозять українських солдатів. Це звичайний «вагон-теплушка» початку минулого століття з діркою у підлозі замість туалету. Перевезення відбуваються згідно з нормативами, затвердженими у 1953 році. Після оприлюднення цього сюжету у Міністерстві інфраструктури домовилися створити робочу групу, яка має переглянути норми перевезення залізницею військових.

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