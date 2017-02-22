Янукович – це «лише один із інструментів російської пропаганди» – брюссельський експерт

Брюссель – Створити спеціальну незалежну комісію Ради Європи для розслідувань злочинів Євромайдану вимагає з Росії колишній президент Віктор Янукович. Тим часом його звернення до низки світових лідерів, поширене в російських ЗМІ, може так і залишитися тільки на папері. Як стверджують аналітики, ніхто не захоче асоціювати себе з корумпованим та авторитарним екс-президентом-втікачем. А в Раді Європи кажуть, що подібна комісія вже існувала й ще два роки тому завершила свою роботу.

Про свою власну ініціативу створити наглядову комісію від Ради Європи заявив екс-президент України Віктор Янукович, який втік до Росії. На його думку, ця спеціальна група мала б отримати доступ та контроль за проведенням розслідування злочинів, скоєних під час Євромайдану з листопада 2013-го до лютого 2014 року.

Лист Януковича, адресований лідерам Німеччини, Франції, Польщі, Росії та США, а також керівникам Ради Європи, ПАРЄ та Європарламенту нині опублікували в Росії. Там також міститься заклик надати доступ українській опозиції до проведення нагляду за розслідуванням подій під час Революції гідності.

Але ще одразу після подій на Євромайдані та в Одесі Рада Європи вже створювала спеціальну комісію, яка мала назву Міжнародна дорадча група. Як пояснює прес-аташе Ради Європи Тетяна Баєва, її ініціював генеральний секретар євроустанови Торбйорн Яґланд.

«Її завданням було розслідувати не самі події на Майдані, а те, як українська влада проводить це розслідування, тобто, чи відповідають розслідування Україною подій на Майдані вимогам Європейської конвенції з прав людини», – каже Баєва.



Мандат Міжнародної дорадчої групи Ради Європи завершений

Звіт цієї Міжнародної дорадчої групи виявився доволі критичним, коли його представили в Києві у 2015-му. Він свідчив, що тоді була допущена низка «серйозних недоліків – як структурного, так і функціонального характеру, – що стосуються незалежності та ефективності розслідувань».

Нині в Раді Європи ще не готові реагувати на пропозицію Януковича й вагаються заявляти, яка вірогідність нового міжнародного втручання у розслідування злочинів Майдану.

«Я не можу сказати, чи є така вірогідність, – каже Тетяна Баєва. – Тобто, Рада Європи вже займалася розслідуванням того, наскільки розслідування Майдану відповідало Європейській конвенції. В принципі мандат Міжнародної дорадчої групи тим обмежувався».

Ніхто на Заході за Януковичем не «плаче» – експерт

Нові заяви Януковича, вочевидь, – насамперед лише черговий виток кремлівської дезінформаційної кампанії та пропаганди, так схильні думати деякі брюссельські експерти, зокрема голова брюссельського бюро аналітичного центру Open Europe Пітер Клепп, фахівець із питань Росії та Східної Європи.

«Ніхто на Заході не «плаче» за Януковичем, і, наскільки розумію, навіть Путін заявив, що ця особа його мало турбує. Він – лише один з інструментів російської пропаганди. Що ж до його посилань на Раду Європи, то ця страсбурзька структура є дуже заполітизованою. А зважаючи на те, як легковажно її сприймає Росія, я б не чекав звідти жодного успіху для Януковича», – вважає Клепп.

Навіть представники ультраправих сил Європи, які вихваляють політику Володимира Путіна, не зацікавлені у підтримці ідей Віктора Януковича, каже експерт, додаючи, що не бачить жодних підстав, аби вони від цього могли щось виграти, окрім негативних асоціацій.

Лондонський аналітик Алекс Кокчаров: «У цей день в 2014 році #Russia почала військову окупацію Криму на півдні #Ukraine. Янукович ще був при владі в Києві».



Віктор Янукович після розстрілів активістів Майдану в лютому 2014 року залишив територію України, відтоді він перебуває у Росії. Водночас він є фігурантом кількох кримінальних проваджень, зокрема за звинуваченнями у державній зраді, які розслідують українські слідчі органи.