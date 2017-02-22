Італійці відкрили незнаний світ української музики – музикознавець Вєрніцький

Рим – Соломія Крушельницька, Максим Березовський і Дмитро Бортнянський – що поєднує ці імена видатних українців? Їхня творча доля в Італії і помітний внесок в італійську музичну культуру. У цьому переконаний музикознавець Кшиштоф Вєрніцький, який презентував у Римі нову аудіокнигу про історію української музики тепер італійською мовою.

Самобутній голос примадонни Соломії Крушельницької із опери «Мадам Баттерфляй» італійського композитора Джакомо Пуччіні. Саме їй, «українській Баттерфляй», відведена значна частина аудіокниги під назвою «Україна. Музична подорож».

Якби не було Крушельницької, не було б і знаменитої опери, що стала взірцем італійського ліричного мистецтва. Так вважає автор антології Кшиштоф Вєрніцький і оповідає слухачам скандальну історію народження опери про Баттерфляй.

І тут з’явилася смілива Соломія Крушельницька. Її голос приніс успіх опері «Мадам Баттерфляй» (1903), яку потім ставили у багатьох театрах

«Коли Джакомо Пуччіні вперше створив оперу, після двох вистав її зняли з репертуару, тому що твір не сподобався публіці. Тоді Пуччіні повністю переписав твір, але ніхто зі співаків не хотів його виконувати, бо боялися свисту публіки, як вийшло попереднього разу. І тут з’явилася смілива Соломія Крушельницька. Її голос приніс успіх опері «Мадам Баттерфляй» (1903), яку потім ставили у багатьох театрах», – розповідає Кшиштоф Вєрніцький у розмові з кореспондентом Радіо Свобода.

«Невідомий світ української музики»

На диску тривалістю 6,5 годин є духовні твори Максима Березовського та інструментальна музика Дмитра Бортнянського. Ці майстри фортепіано збагатили італійським стилем українську музичну культуру XVIII-XIX століття.

Італійська версія аудіозбірки, що вийшла у світ за фінансової підтримки Посольства України в Римі, – вже четверте видання музикознавця. На його презентації в Римі у консерваторії Святої Чечилії зібралися представники музичної еліти міста.

Нарешті італійська публіка відкрила очі на українську музику, яка досі в Італії була достатньо ігнорована

«Нарешті італійська публіка відкрила очі на українську музику, яка досі в Італії була достатньо ігнорована. Це був невідомий світ для місцевої аудиторії», – зазначає у коментарі для Радіо Свобода Кшиштоф Вєрніцький.

Збірки різними мовами

Раніше побачили світ німецьке, польське та українські видання. Як повідомив автор, готуються до виходу також антології англійською, хорватською та іспанською мовами. Хоча і йдеться про українську музику, але кожна збірка є окремою, адже адаптована до аудиторії певної країни, зважаючи на її культурно-історичні зв’язки з Україною.

70-літній італійський музикознавець польського походження Кшиштоф Вєрніцький вважається найбільш компетентним у Європі знавцем історії українського музичного мистецтва. Як професор славістики Римського університету він тривалий час вів музичні радіопередачі в Італії та Німеччині. Вєрніцький випустив у світ аудіозбірки про музику інших народів. Працюючи над українським матеріалом, автор прагне представити Україну та її народ у світлі європейської культури, спростовуючи радянський стереотип про «шароварну фольклористичну націю».

За вагомий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України і популяризацію її історичної спадщини Кшиштоф Вєрніцький отримав відзнаку президента Петра Порошенка – ювілейну медаль «25 років Незалежності України».