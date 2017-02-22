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В Луганске ухудшается ситуация с водоснабжением. В некоторых районах города вводится подача воды по графику. Петровская насосная станция, находящаяся на подконтрольной Украине территории, вновь обесточена из-за долгов. Энергетики, поставляющие электричество для работы насосов, заявляют, что на их предприятии сложилась критическая финансовая ситуация. Поэтому бесплатно подавать электричество еще и водоканалу они не могут. Водники же расценивают ситуацию как шантаж.

Некоторые районы Луганска вновь переходит на водоснабжение по графику. На подконтрольном сепаратистам предприятии «Лугансквода» заявили, что из-за прекращения подачи воды с Петровской насосной станции сейчас ограничено водоснабжение восточных кварталов и частично центра города. Подача воды там будет осуществляться утром – с 6:00 до 9:00 часов, вечером – с 18:00 до 22:00. По словам «начальника дежурной смены» «МЧС» группировки «ЛНР» Максима Мицевича, водоснабжение города ограничено на четверть.

Сокращена подача воды на 25%

«Сокращена подача воды потребителям города Луганска на 25%», – заявил Максим Мицевич.

Водоканал имеет задолженность, но не предоставляет нам график ее погашения – Елена Богодух

Петровская насосная станция «Попаснянского водоканала» перестала перекачивать воду на неподконтрольные территории, так как была обесточена энергетиками. Как рассказала заместитель коммерческого директора «Луганского энергетического объединения» Елена Богодух, это было сделано из-за долгов водников за потребленную электроэнергию в сумме 130 миллионов гривен. Кроме Петровской насосной станции, энергетики планировали отключить еще и Западную фильтровальную станцию, которая подает воду в Первомайск, Кировск, Антрацит, Красный Луч и Брянку. Но пока сделать этого им не разрешили. По словам Елены Богодух, в «ЛЭО» сложилась критическая финансовая ситуация из-за неоплачиваемых поставок электроэнергии на неподконтрольные территории. Счета объединения заблокированы, а работники переведены на трехдневный график работы. Поэтому бесплатно подавать электричество еще и водоканалу они не могут.

Мы неоднократно обращались к «Попаснянскому водоканалу», чтобы они хотя бы график погашения задолженности предоставили

«Дело в том, что мы неоднократно обращались к «Попаснянскому водоканалу», чтобы они хотя бы график погашения задолженности предоставили. Чтобы мы понимали, каких денег можно ждать от водоканала. Но официально никаких писем к нам не поступало. И предложений по реструктуризации тоже», – рассказала Елена Богодух.

Решать свои проблемы за чужой счет неприемлемо – директор водоканала

В «Попаснянском водоканале» признают, что у них есть задолженность перед энергетиками. Она образовалась из-за того, что практически в течение двух лет водники не получали денег за поставки воды на неподконтрольные территории. Однако, по словам директора водоканала Ивана Вилкова, сейчас ситуация изменилась. В январе и феврале они получили оплату за воду. К тому же, Трехсторонней контактной группой продолжаются переговоры о погашении всей задолженности. Что же касается отключения насосной станции, то, по словам Ивана Вилкова, это попытка «ЛЭО» за счет водоканала решить свои проблемы.

Это проблемы самого предприятия, и решать их за счет отношений с другим предприятием неприемлемо

«На мой взгляд, это банальный шантаж. Я отдаю себе отчет, что у «ЛЭО» есть такие же проблемы, как и у нас – неоплата с неподконтрольной территории. Но хочу заметить, что это проблемы самого предприятия, и решать их за счет нарушения договорных отношений с другим предприятием – для меня это неприемлемо», – рассказал Иван Вилков.

Также, по мнению Ивана Вилкова, если водоканал полностью погасит 130 миллионов задолженности перед «ЛЭО», это не решит проблем энергетиков. Ведь их задолженность перед «Энергорынком» около 5 миллиардов гривен.

Кроме этого, юристы водоканала готовят обращение в правоохранительные органы о незаконности действий энергетиков. В «ЛЭО» же с такой трактовкой ситуации не согласны.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)