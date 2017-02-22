Близько півсотні активістів зі Львова о 14-й годині перекрили рух транспорту на пункті пропуску «Шегині – Медика», що на польсько-українському кордоні. На 18-у годину рух був ще заблокований. Протестувальники ходять по пішому переході і вимагають від влади змінити у законодавстві правила розмитнення автомобілів, які завозять з Європи в Україну. Мито, наголошують учасники акції, мало б становити не більше від 500 євро, а також вимагають скасувати термін перетину кордону на машині з іноземною реєстрацією кожні 5 днів. Однак акцію не підтримала більшість мешканців малого прикордонного руху Львівщини, які їздять на автомобілях із польською реєстрацією. Громадська організація «Вибір за вами» оголосила 22 лютого всеукраїнську безстрокову акцію «За розмитнення автомобілів, як у країнах Європи – 500 євро» і заблокувала рух на кількох пунктах пропуску в західних областях України.