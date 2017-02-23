Радіо Свобода Daily: Янукович пропонує референдум

Доброго ранку!

Націоналісти готові об’єднуватися

Не торгувати з окупованими територіями і з Росією, покарати тих, хто вчиняв злочини проти Революції гідності, мінімізувати вплив на владу великого бізнесу, а також ухвалити законодавство про вибори та імпічмент президента, не приватизувати стратегічні активи та заборонити продаж сільськогосподарських земель. Такі вимоги, зокрема, висунули учасники «Маршу національної гідності», які пройшли урядовим кварталом 22 лютого. Ініціаторами маршу стали ВО «Свобода», «Правий cектор», а також партія «Національний корпус».

Зупинившись біля Адміністрації президента, протестувальники запропонували вручити главі держави золоту «цукерку», яка символізує кондитерський бізнес, яким володіє Петро Порошенко, та символічний «квиток до Липецька» – міста в Росії, де донедавна працювала місцева фабрика корпорації «Рошен». Після цього хода продовжила свій рух до парламенту, скандуючи патріотичні гасла. Попри побоювання частини представників медіа та гострі звинувачення на адресу чинної влади, жодних сутичок між учасниками «Маршу національної гідності» та правоохоронцями не було.

Експерти вбачають у спільній ході трьох націоналістичних сил підготовку для об’єднання на майбутніх парламентських виборах. Натомість критики такого політичного союзу, який формується, вбачають у гаслах «Маршу національної гідності» популізм та намагання відмовитися від співпраці із західними союзниками.

Референдум від Януковича

Колишній президент України Віктор Янукович запропонував провести референдум про статус Донбасу, якщо Київ не виконає Мінські угоди. Таку заяву Януковича цитують російські ЗМІ з посиланням на його звернення до світових лідерів. Віктор Янукович також запропонував підключити до «нормандського формату» «представників протестуючої сторони, що представляє народ Донбасу». Соціологи стверджують, що провести об'єктивний референдум на непідконтрольній території неможливо. Політичні експерти розцінюють це звернення як спробу Росії легалізувати бойовиків.

Атакувати Україну з Придністров’я

Російський військовий контингент у Придністров’ї також може бути використаний для атаки на територію України. Про це заявив президент України Петро Порошенко, виступаючи під час зустрічі оперативного збору керівного складу Збройних сил України. Президент додав, що придністровський напрямок варто розглядати у зв’язці з кримським. Молдовський експерт, коментуючи таку заяву українського президента, сказав, що його держава фактично захоплена Росією. Втім, зважаючи на те, що зараз при владі залежний від олігархату проросійський президент, а через рік-півтора у Молдові відбудуться парламентські вибори – ще невідомо, хто і які рішення ухвалюватиме.

Кернес і «клоуни»

Харківська міська рада відмовилася скасувати надання звання «почесний громадянин Харкова» членові Ради федерації Росії Олександру Шишкіну, що брав участь у голосуванні за анексію Криму і є персоною нон-ґрата в Україні. До початку сесії перед будівлею Харківської міськради відбувся мітинг. Міський голова Харкова Геннадій Кернес назвав активістів «клоунами».

Ільдар Дадін на свободі

У Росії президія Верховного суду скасувала вирок політичному активісту Ільдару Дадіну. Крім того, суд ухвалив рішення звільнити його з-під варти. Раніше Дадін заявляв про тортури. Також він відомий тим, що став першим засудженим у Росії за статтею про порушення правил проведення мітингів.

У Росії офіційно створили пропагандистські війська

У Росії створені «війська інформаційних операцій», повідомив міністр оборони країни Сергій Шойгу. Виступаючи в Державній думі Росії, він заявив, що ця частина Збройних сил Росії буде здійснювати «розумну, грамотну й ефективну» пропаганду. Наразі в Росії ефективно діють розвинені кібервійська, що здійснюють шпигунство, кібернапади й інформаційні війни. Російські аналітики кажуть, що російські кібервійська одні з п’яти найрозвиненіших у світі, вони налічують до тисячі військовослужбовців, а на їхню діяльність видається в перерахунку близько 300 мільйонів доларів щороку.

Світовий конгрес українців у Брюсселі

Натомість в України у Брюсселі з’явилася ще одна структура, яка доноситиме ЄС і НАТО правду про війну, боротиметься з російською дезінформацією та інформуватиме про порушення прав українців у Росії та за її межами. Щойно Світовий конгрес українців (СКУ) відкрив там свій осередок. Але його голова, Євген Чолій, прибув до Брюсселя не лише на відкриття. Про те, як Захід, допомагаючи українцям, допоможе, насамперед собі, та та чому російська Держдума визнала Світовий конгрес українців «небажаною організацією», він розповів Радіо Свобода у штаб-квартирі НАТО.

На завершення сьогодні пропонуємо Вам проект під назвою «Міфи про Майдан», адже спекуляції з цього приводу з часом не лише продовжуються, але й посилюються.

Не дайте брехні заховати правду!

Ваше Радіо Свобода Daily