Фірташ – зайвий олігарх (огляд преси)

Українці сьогодні є свідками історичного процесу ослаблення найбільших олігархів – так експерт газети «День» коментує рішення австрійського суду щодо екстрадиції Дмитра Фірташа. Видання пише, що не варто так радіти переслідуванню одного олігарха в той час, як інші залишаються і при впливі, і при владі. Що чекає на Україну в разі екстрадиції Фірташа до США, де він може повторити долю Павла Лазаренка? І чи могла Україна піти іншим шляхом на крутому розвороті 90-х? Про це йдеться в публікаціях «Зайвий олігарх» та «Їхні часи минають...».

Вчора виповнилося рівно три роки, як з України втік екс-президент Віктор Янукович. Разом з ним країну покинула його «свита» – десятки чиновників і силовиків різного рангу. Чим зараз займаються деякі з цих людей, дізнавалася «Сегодня». Заголовок статті – «Солодке життя в Барвисі і російські суди».

Майже місяць триває блокада залізничних перевезень з окупованими районами Донецької та Луганської областей, нагадує експерт тижневика «Країна». Волонтер Віталій Дейнега стверджує, що Семен Семенченко і компанія виторговують собі долю в бізнесі перевезень, в якому задіяна влада. Хочуть, щоб і з ними поділилися. Це – не боротьба з угрупуваннями «ДНР»-«ЛНР», а переділ потоків. Якщо розблокують силою, це буде велика помилка президента, переконаний експерт. Адже частина ветеранів пішли туди з ідейних причин.

Верховна Ради нарешті визначилася зі списком законопроектів, які розглядатиме в найближчі п'ять місяців. Газета «Сегодня» проаналізувала найважливіші положення з документа, який депутати ухвалили після трьох тижнів спроб. Головною темою парламенту-2017 буде мораторій на землю, переконує видання.

«Ворог готується до «полювання» – у публікації під таким заголовком газета «Україна молода» інформує, що на окупованому Донбасі помічені підрозділи високопрофесійних і засекречених спецпризначенців російського ГРУ. Ці підрозділи «розбивають» на групи по 5-6 осіб задля диверсій, зазначає видання.