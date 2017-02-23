Чи підтримують українці у США імміграційні плани президента Дональда Трампа?

В українському освітньо-культурному центрі Філадельфії благодійний вечір. Актори-аматори із театральної групи «Язиката Джезва» готують виставу під назвою політ над «Політ над Terra Incognita». Виручені кошти благодійники направлять на лікування хворих дітей в Україні. Серед гостей – виключно іммігранти з України. Доки актори готуються, відвідувачі в неформальній атмосфері обговорюють останні новини з американського життя.

«Я не можу сказати, що я був за Трампа, але я не можу сказати, що я був проти Трампа. Єдине, зараз дивлячись, що він робить – мені все більше і більше подобається», – зазначає емігрант з України Андрій Кулинін.

На вустах українців, які проживають в Америці – укази Дональда Трампа про депортацію нелегалів із кримінальним минулим, тимчасова заборона на прийом біженців та на в’їзд у США громадянам із семи мусульманських країн, через потенційну загрозу тероризму.

«Багато з тих людей, що сюди приїжджають з того боку, вони не є терористами. Терористи, якщо хочуть прихати до Америки, вони не йдуть як емігранти, вони проходять через Мексику», – зауважує американець українського походження Роман Андрейчик.

На перший погляд, ці укази жодним чином не зачіпають Україну чи то українців, які проживають тут. Проте громадські активісти говорять: тимчасова заборона на прийом біженців стосується й українців.

Зараз все-таки отримають документи і будуть пропущені в США біженці, які мали документи і квитки до 19 лютого

«Це питання не дуже цікавить громаду. Оскільки Україну і українців, а також емігрантів з України воно торкається дуже мало. Воно торкається лише категорії українців, які збиралися отримати статус біженця. За інформацією, яку я маю, зараз все-таки отримають документи і будуть пропущені в США біженці, які мали документи і квитки до 19 лютого», – сказала активістка української громади в США Ірина Мазур.

За процедурою отримання статусу біженця з України в США їде не так багато людей порівняно з іншими країнами. Найпоширеніша група таких емігрантів – прихожани баптистської церкви. Наприклад, у цій першій українській, на околиці Філадельфії, чи не усі сто відсотків людей стали громадянами США саме через біженство.

«Наприклад, з нашої церкви ми голосували за Трампа. Моє особисте відчуття і враження від цих дій не змінилося. Він, що обіцяв, починає це робити», – каже емігрант з України Ярослав Рижчак.

В церкві кажуть – всі тут за нього голосували. Навіть незважаючи на те, що усі ці люди колись приїхали в США саме як біженці, зараз підтримують того, хто це біженство якраз блокує.

Юрист університету Пенсильванії, американець та активіст української громади в США Роман Петрик каже, що спостерігає цікаву тенденцію: українці, які колись самі прийшли шлях еміграції, дуже часто нелегальний, коли отримують документи в США змінюються та ніби забувають через що вони самі колись пройшли.

Є люди, які починають все більше вважати себе не українцями, а американцями

«Ті люди, які вже тут зінтегрувалися в американське життя. Так що є люди, які починають все більше вважати себе не українцями, а американцями, які мають якийсь зв’язок з українською громадою», – розповідає активіст української громади в США Роман Петрик.

Проте й громадські активісти й пересічні емігранти-українці сходяться в одному – не робити поспішних висновків щодо політики Дональда Трампа. Кажуть, треба почекати, адже на посаді один із найнепередбачуваних з президентів США усього трохи більше місяця.