Корупція перешкоджає інвестиціям в Україну більше, ніж війна (світова преса)

Західні ЗМІ розповідають про проштовхування неофіційних планів досягнення миру на сході України, з’ясовують подальшу долю заарештованого Дмитра Фірташа і м’яко критикують новий кінофільм із сюжетом на тлі Голодомору.

Агенція бізнес-новин Bloomberg повідомляє читачам, що прямі іноземні інвестиції в Україну зростають, але дуже повільно і головною перешкодою називає хабарництво.

Повідомлення цитує Данила Білака, головного радника українського прем’єр-міністра з питань інвестицій, про те, що «інвестори бачать три головні проблеми в Україні: корупція, корупція і корупція». У статті стверджується, що більшість інвесторів скаржаться на податкову службу України. Про скарги на трирічну війну на Донбасі автор не згадує.

Видання The Wall Street Journal повідомляє, що у списку надісланих до США альтернативних планів про досягнення миру в Україні з’явилися ще й пропозиції колишнього українського президента Януковича, який втік до Росії і не хоче повертатися звідти.

Про подробиці «плану Януковича» найбільше повідомляють російські ЗМІ та близькі до Росії джерела. Із повідомлень випливає, що відповідальність за війну Янукович покладає на дії влади у Києві та на Захід, але не на Росію, яка окупувала Крим та підтримала збройні дії на Донбасі.

Американська New York Dayly News пише про те, що ще одного самочинного «мирного плану», переданого у Вашингтон, українського депутата Андрія Артеменка у Києві підозрюють у державній зраді.

На думку автора статті на новинному веб-сайті Euractiv Георгія Готева екстрадиція з Австрії до США українського олігарха Дмитра Фірташа може створити проблеми для президента Трампа.

У статті висловлене припущення, що свідчення Фірташа в американському суді «можуть стати джерелом інформації про Пола Манафорта, професійного лобіста, який працював у виборчій кампанії Трампа, а раніше співпрацював з Фірташем і колишнім українським президентом Віктором Януковичем – союзником російського президента Путіна».

Інтернет-видання The Observer з редакцією у Парижі розмістило репортаж про те, як «мафія заробляє гроші на незаконному видобутку бурштину в Україні».

Читачам розповідають про величезні площі знищених лісів і нелегальну торгівлю бурштином, яка «вийшла з під контролю» в атмосфері хаосу.

У статті з гнітючими фото й відео ілюстраціями розповідається, що можливість заробітку «зваблює у лабети мафії» багатьох людей, включно з випускниками університетів, які не бачать альтернативи важкій, брудній і нелегальній роботі.

Низка англомовних ЗМІ розповідають про новий кінофільм «Гіркі жнива» (Bitter Harvest), події у якому розгортаються в Україні в часи Голодомору.

The Haffington Post розповідає про Голодомор і про те, що стрічка, котра днями виходить на екрани у Великій Британії, США і у березні в Канаді, стала можливою завдяки палкій підтримці канадського фінансиста Ієна Ігнатовича, який «хотів чітко заявити на Заході про страждання українського народу від рук Росії».

National Review, зупиняючись на змісті, пише, що «фільм, хоч можливо і не шедевр кіно, успішно персоналізує Голодомор і нагадує, що геноцид став результатом убивств кожної людини окремо».

Американська газета The Seattle Times більш критична до фільму і вважає, що режисери «перетворили голод у романс», бо він «надто вузько засереджується на долі двох закоханих… лише короткий погляд на звалені трупи і залізничний вагон ледве нагадують про масштаби Голодомору». Критик газети дає стрічці «півтора бали з чотирьох».