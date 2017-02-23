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23 Лютий 2017, Київ 18:52
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Поліція Маріуполя отримала потужну «зброю» для боротьби зі злочинністю в зоні бойових дій (відео)

Поліція Маріуполя отримала потужну «зброю» для боротьби зі злочинністю в зоні бойових дій (відео)
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10 чотириногих помічників поліції 23 лютого отримали новий будинок. У Маріуполі відкрився кінологічний центр із підготовки службових собак, які будуть працювати у зоні бойових дій. Пошук зброї, вибухівки та наркотиків, затримання злочинців та пошук людей – основна спеціалізація вихованців нового центру. Поряд із сучасними технологіями поліція Донецької області отримала потужну «зброю» для боротьби зі злочинністю. Як освоювалися чотириногі мешканці на новому місці – у відео Радіо Свобода.

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