10 чотириногих помічників поліції 23 лютого отримали новий будинок. У Маріуполі відкрився кінологічний центр із підготовки службових собак, які будуть працювати у зоні бойових дій. Пошук зброї, вибухівки та наркотиків, затримання злочинців та пошук людей – основна спеціалізація вихованців нового центру. Поряд із сучасними технологіями поліція Донецької області отримала потужну «зброю» для боротьби зі злочинністю. Як освоювалися чотириногі мешканці на новому місці – у відео Радіо Свобода.