Народний депутат, заступник голови парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» Олексій Гончаренко заявляє, що в Одесі було інсценування його викрадення. Депутат уточнив, що йому було відомо про спецоперацію силовиків. 23 лютого силовики повідомили про викрадення Олесія Гончаренка. Через кілька годин у прокуратурі заявили, що Гончаренко перебуває у «безпечному місці», затримані три особи, які готували його викрадення. Прокурор Одеської області Олег Жученко заявив, що підписав повідомлення про підозру депутатові однієї з райрад Одеської області, який причетний, за версією слідства, до підготовки викрадення Гончаренка.