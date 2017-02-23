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23 Лютий 2017, Київ 21:52
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Гончаренко: в Одесі було інсценування мого викрадення (відео)

Гончаренко: в Одесі було інсценування мого викрадення (відео)
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Народний депутат, заступник голови парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» Олексій Гончаренко заявляє, що в Одесі було інсценування його викрадення. Депутат уточнив, що йому було відомо про спецоперацію силовиків. 23 лютого силовики повідомили про викрадення Олесія Гончаренка. Через кілька годин у прокуратурі заявили, що Гончаренко перебуває у «безпечному місці», затримані три особи, які готували його викрадення. Прокурор Одеської області Олег Жученко заявив, що підписав повідомлення про підозру депутатові однієї з райрад Одеської області, який причетний, за версією слідства, до підготовки викрадення Гончаренка.

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