«Межигір’я». Життя під арештом

Уляна Дрючкова

На третій рік після втечі з України екс-президента Віктора Януковича слідчі Генеральної прокуратури України нарешті закінчили описувати майно його колишньої резиденції «Межигір'я» під Києвом. Тепер все це багатство треба оцінити.

«Розповідали, що люстра срібна була, але вона Януковичу не сподобалася, і її відправили назад. Є документи, де написано, що за покриття було заплачено 20 тисяч євро, – показує багатства резиденції доглядач головного будинку «Межигір'я» Петро Олійник. – Кришталь на цій і на інших люстрах – від Swarovski. Далі висіла картина за 4 мільйони фунтів, ми передали її до музею. Інші речі недешевші. Там були рідкісні старовинні книги, вази».

Сьогодні в «Межигір'ї» проводяться екскурсії, але багатьох речей, що належать Януковичу, туристи не побачать. Серед них – понад півсотні картин (їх віддали до музею) і елітний алкоголь – на нього нещодавно наклали арешт і сховали подалі від цікавих очей. Ще в перші дні після втечі екс-президента зникли одяг і невеликі предмети інтер'єру, в тому числі знаменитий «золотий батон».

Батон зник в ніч з 22 на 23 лютого. Прибиральниця розповідала, що батон стояв на кухні як предмет інтер'єру, важив приблизно три кілограми

«Батон зник в ніч з 22 на 23 лютого, – розповідає Олійник. – Депутат від партії «Свобода» його фотографував, тримав в руках, бачив на ньому пробу. Він каже що це була 585-а проба золота, але я в це не вірю. Прибиральниця розповідала, що батон стояв на кухні як предмет інтер'єру, важив приблизно три кілограми».

Петро до «Межигір'я» потрапив, як і більшість майданівців, 22 лютого 2014 року, відразу після того, як стало відомо, що Віктор Янукович втік з країни. Відтоді резиденцію він не полишає: охороняє експонати і проводить екскурсії. Активісти кажуть, що «Межигір'я» сьогодні функціонує лише завдяки туристам: адже держава на його утримання за три роки не виділила ні копійки.

Ми живемо тільки за рахунок того, що сюди приходять туристи. Фінансів на утримання не вистачає катастрофічно

«Ми живемо тільки за рахунок того, що сюди приходять туристи, за рахунок цього отримуємо основні фінанси на утримання, – розповідає комендант «Межигір'я» Денис Тарахкотелик. – А ще іноді бувають зйомки, починаючи від фото до фільмів, серіалів. Ось з цих грошей і виживаємо. Фінансів на утримання не вистачає катастрофічно».

Сьогодні в «Межигір'ї» працює близько сотні осіб. Головний – комендант Денис. Він запевняє: якби не волонтери, в резиденції президента-втікача усе б розікрали – так само, як це сталося з маєтком колишнього генпрокурора Віктора Пшонки.

Як тільки вдалося стабілізувати обстановку – з того моменту не зникло нічого. За три роки збільшилася кількість тварин в зоопарку, збільшилася якась матеріальна частина

«Як тільки вдалося стабілізувати обстановку – з того моменту не зникло нічого, – запевняє Денис. – Машини в автопарку залишилися всі. За три роки збільшилася кількість тварин в зоопарку, збільшилася якась матеріальна частина, починаючи з твердопаливних котлів і закінчуючи різними косарками».

На території зоопарку тварин за три роки дійсно стало більше. З'явилися козулі, а у деяких жителів зоопарку покращилися умови утримання.

Олені в зоопарку Януковича утримувалися в собачих вольєрах. Для оленів це невідповідні умови

«У перший рік ми тільки підтримували зоопарк і розраховували, що державі його передамо. Але в зв'язку з тим, що цей процес не відбувається, ми вже все плануємо заздалегідь, – розповідає біолог Сергій Григор'єв, куратор зоопарку «Межигір'я». – Олені в зоопарку Януковича утримувалися в собачих вольєрах. Для оленів це невідповідні умови, вони повинні бігати. Тому було вирішено командою «Межигір'я» побудувати вольєр для оленів. Думаю, це другий в Україні за розміром вольєр».

Від держави в колишній резиденції Януковича сьогодні є тільки охорона. Чиновники хоч і погрожували націоналізувати «Межигір'я», але обіцянки не виконали: велика частина резиденції і сьогодні належить близькій до Януковича фірмі «Танталіт». Нерухоме і велика частина рухомого майна заарештовані. Але конфіскувати це, пояснюють в Генпрокуратурі, не можуть, поки не розшукають самого Віктора Януковича і поки суд не визнає його винним у заволодінні держмайном.

Статус нинішніх доглядачів «Межигір'я» теж під питанням.

Ми досі без статусу, тому що чиновники розповідають казки. Це все робиться для відволікання уваги, щоб в «Межигір'ї» не було тут правильного опису, інвентаризації

«Складно назвати правовий статус, в якому вони знаходяться: необхідність в них є, крайня необхідність, тому що держава не створила орган, який зможе зберігати це майно, – визнає Сергій Горбатюк, начальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури України. – Тому вони виконують функцію громадських активістів, які заповнюють прогалини в законодавстві країни».

«По суті статус загарбників у нас, – відповідає на це Петро Олійник. – Ми досі без статусу, тому що чиновники розповідають казки, що, мовляв, передали або заарештували, описали тощо. Це все робиться для відволікання уваги, щоб в «Межигір'ї» не було тут правильного опису, інвентаризації».

Оригінал матеріалу – на сайті спецпроекту «Настоящее время»