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«Метинвест» из-за торговой блокады Донбасса останавливает работу предприятий на неподконтрольной Украине территории. В группировке «ДНР» заявили, что вводят на эти предприятия свою «временную администрацию», смогут производить и сбывать продукцию без участия Украины. Организаторы блокады не скрывают радости от происходящего. Что стоит за остановкой промышленных объектов, и чем это грозит оккупированному Донбассу?

Остановка предприятий, находящихся на неподконтрольной территории Донбасса, повлияет и на состояние промышленности в стране в целом, говорит Дмитрий Мурашко, начальник департамента по связям с общественностью восточного региона компании «Метинвест». По его словам, из-за блокады уже остановлена деятельность Енакиевского металлургического завода, Харцызского трубного завода, Комсомольского рудоуправления, предприятия «Краснодонуголь».

Все это отражается и на подконтрольную территорию, все перекликается. Сейчас снижена производительность мариупольских комбинатов. Это серьёзный удар по металлургии

«Перспективы туманные, так как неработающие предприятия, ТЭЦ – все это отражается и на подконтрольную территорию, все перекликается. У нас есть проблемы с Авдеевским коксохимическим заводом, на который поставляет уголь «Краснодонуголь», а он («Краснодонуголь» – ред.) сейчас этого не делает. Коксовый завод не даёт свою продукцию на Енакиевский металлургический завод и Мариупольский металлургический комбинат, из-за этого не хватает кокса в производстве. Сейчас снижена производительность мариупольских комбинатов. Это серьёзный удар по металлургии. Дальше цепная реакция – Запорожье, «Запорожсталь» замыкает цепь производственных объектов, дальше Кривой Рог, который даёт руду. Если не будет необходимости в руде, то и нет необходимости её добывать, и некуда будет отправлять. Мы снижаем производство по ряду наших активов на контролируемой территории», – сообщил Мурашко.

В группировке «ДНР» заявили, что из-за блокады и приостановки производства боевики могут ввести «временную администрацию» на Енакиевском металлургическом заводе. Об этом сообщил «министр доходов и сборов» группировки «ДНР» Александр Тимофеев.

«Речь о смене собственника и введения внешнего управления – это разные понятия… Введение внешнего управления не дает смены права собственности, это обеспечивает работу предприятия, но не передачу прав собственности. Передача прав собственности – это решение «народного совета», но здесь я бы не стал бежать впереди паровоза, а сейчас речь идет о наведении порядка и уплате «налогов», – сказал Тимофеев.

Боевики заявляют, что для производства и сбыта продукции участие Украины им не нужно. Сырье они планируют сбывать в Россию.

В «Метинвесте» такие заявления назвали популизмом.

«Я не знаю, как это и кто собирается делать. Если они хотят запустить, что дальше с этим будут делать? Очень много сомнений в этих заявлениях. Популизм чистой воды, декларации, которые ничем не обоснованы», – сказал Дмитрий Мурашко. А вот то, что из-за блокады много людей могут остаться без работы, гораздо серьёзнее.

Эти предприятия сотрудничают с оккупационным режимом. Поэтому, если они закрываются, я очень рад

А вот сторонники блокады, говорят, что рады тому, что эти предприятия будут остановлены. Координатор штаба блокады Анатолий Виногродский заявил слеующее: «Эти предприятия сотрудничают с оккупационным режимом. Поэтому, если они закрываются, я очень рад. Если закрываются шахты на оккупированной территории, то пусть работники этих предприятий по старой схеме берут свои каски, идут в Донецк и стучат касками по асфальту, и рассказывают, что им нужна зарплата, нужно содержать детей, и Порошенко, введи войска».

Между тем, как сообщили в «Метинвесте», пока сотрудники Енакиевского меткомбината из-за остановки производства переведены в режим простоя и получают две трети зарплаты.

ЭФИР ПОЛНОСТЬЮ

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)