(Друкуємо мовою оригіналу)

С приближением весны дороги в Донецкой области пришли в негодность. Постеленный минувшей осенью асфальт сошел вместе со снегом и в городах, и на трассах, жалуются водители. Прокуратура ищет, кто виноват в этом, а власти обещают исправить ситуацию в следующем году.

Экзамен зимой дороги Донецкой области не прошли. На месте нового асфальта, который укладывали в ноябре и декабре минувшего года, теперь огромные ямы. От нового дорожного покрытия остались только крошки на обочинах. После езды по таким дорогам машину приходится чинить каждую неделю.

«Вот одна свежая вмятина, а эту неделю назад я уже ровнял. Вот часть бампера поцарапана и треснула», – жалуется житель Славянска Артем Белов.

Вода пошла, и асфальт поплыл

Город, трасса за городом – вообще дорог нет

Мужчина хорошо помнит, как в ноябре и декабре коммунальщики бросали асфальт прямо в лужи. Такая дорога не простояла и трех месяцев.

«Только потеплело, снег растаял, вода пошла, и асфальт поплыл. То есть, практически все дороги убитые. Город, трасса за городом – вообще дорог нет», – говорят водители.

Самое страшное для автомобилистов не сами ямы, а то, что они скрыты водой. Поэтому сегодня водители мучаются и рискуют остаться вообще без колес.

«Полторы тысячи скат стоит. Кто за это отвечает? Да никто! Вроде и скорость небольшая, вроде придерживаешься скорости, а яму объехать невозможно», – говорит краматорчанин Михаил Иванов.

Прокурорская проверка

Качеством прошлогоднего ремонта дорог заинтересовались прокуроры. Сейчас проводят проверку и назначают экспертизы.

Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы до 5 лет

«По данному факту прокуратурой были внесены ведомости в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 19 Криминального кодекса Украины – «завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы до 5 лет», – рассказывает прокурор Краматорской местной прокуратуры Максим Теличко

В этом году на ремонт дорог Донецкой области выделено 90 миллионов гривен. Притом, что один километр качественного асфальта стоит 8 миллионов, этих денег хватит на 11 километров. Поэтому руководство области считает, что лучше по старинке – латать ямы. Чиновники надеются, что в следующем году в их управление попадут все дороги региона. Тогда не придется делить, где трасса государственного значения, а где областного.

Со следующего года дороги перейдут в управление областям

«К сожалению, дорожный фонд, о котором много говорили, начнет работу только в следующем году. Тогда со следующего года дороги перейдут в управление областям. И тогда уже не будет кивать Ванька на Петьку, а Петька на Ваньку, что эта дорога областного значения, а та – государственного. Этот дорожный фонд очень важен, но пока, к сожалению, финансовый ресурс на дороги ограничен», – говорит руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Кроме того, в области ждут поступлений от таможенных пошлин, которые должны идти на ремонт дорог. Правда, крупные предприятия платят их в других областях Украины.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)