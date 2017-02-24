Радіо Свобода Daily: «людина» Манафорта і план повернення Януковича

План повернення Януковича в Україну

Колишній співпрацівник американського політтехнолога Пола Манафорта, якого називають «людиною» Манафорта в Києві, Костянтин Килимник повідомив Радіо Свобода, що він розробив іще один план мирного врегулювання на Донбасі, що передбачає повернення до України колишнього президента Віктора Януковича. Як сказав Килимник, що є громадянином і України, і Росії, в перебігу інтерв’ю в Києві, за цим його так званим «маріупольським планом» Янукович мав би керувати Донецькою і Луганською областями.

Після перемоги Януковича на виборах 2010 року, яка, на думку багатьох аналітиків, значною мірою стала можлива завдяки роботі Манафорта, Килимник проводив 90% свого часу в Адміністрації президента України, допомагаючи американському політтехнологові. Він також розповів про те, що Манафорт наполягав на підписанні Угоди про асоціацію України з Євросоюзом 2013 року, але Янукович до порад політтехнолога не дослухався. Більше про те, хто є «людиною» Пола Манафорта у Києві читайте у матеріалі.

«Викрадення Гончаренка»

Народний депутат, заступник голови парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» Олексій Гончаренко заявив, що в Одесі було інсценування його викрадення. «…Після цього організатори виїхали для розправи зі мною у визначене ними місце, там їх чекали представники СБУ, їх всіх затримали», – сказав він. Депутат уточнив, що йому було відомо про спецоперацію силовиків. Згодом прокурор Одеської області Олег Жученко заявив, що підписав повідомлення про підозру депутатові однієї з райрад Одеської області, який причетний, за версією слідства, до підготовки викрадення Гончаренка. Більше про цю майже детективну історію написано тут.

«Спецдепутати»

Народні депутати з фракції «Блок Петра Порошенка» Ігор Кононенко та Олександр Грановський регулярно приїжджають в адміністрацію президента та Службу безпеки України під час зустрічей президента Петра Порошенка з керівництвом СБУ, зокрема з Василем Грицаком. Про це йдеться в сюжеті програми «Схеми», в якому журналісти показали декілька таких епізодів.

Далі коротко про результати роботи Верховної Ради.

Депутати не змогли визначити аудитора для НАБУ.

Вони відмовилися повернути повноваження податковій міліції.

Але ухвалили у першому читанні зміни до «закону Савченко»

А також ухвалили в першому читанні зміни до КПК щодо заочного правосуддя.

Простий український солдат із Канади

Третій рік 53-річний канадець Джон Ющенко, механік за фахом, служить у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді у Львові. В його контракті про термін служби мовиться: «до завершення бойових дій на Донбасі». Солдат Джон Ющенко проживає на зарплату українського військовослужбовця і готовий у будь-який момент їхати на передову. Як служиться і живеться канадцю в Україні?

Чи ми одні у Всесвіті? Скоро дізнаємось

У штаб-квартирі НАСА відбулася екстрена прес-конференція, на якій вчені оголосили про відкриття нової зоряної системи, схожої на Сонячну. Команда астрономів на чолі з бельгійцем Міхаелем Жійоном знайшли сім нових планет земного розміру, які обертаються навколо ультрахолодної зірки-карлика TRAPPIST-1. Три з них перебувають у так званій зоні життя, де імовірне існування води у рідкому стані. «Завдяки цьому відкриттю ми точно знаємо, що знайдемо другу Землю. Це питання часу», – оптимістично прогнозує Томас Цурбухен, керівник наукового директорату НАСА. За його словами, вперше в історії пошуку екзопланет було знайдено одразу три потенційно живі світи, які обертаються навколо однієї зірки.

Дивіться широко і мрійте про далеке!

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