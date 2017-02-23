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Выступление дошколят в камуфляже и с автоматами; конкурс строевой песни в детских садах; военные игры среди учеников старших классов, а также «уроки мужества»… Так в группировке «ЛНР» отмечают советский праздник 23 февраля – День защитника отечества. Хотя, по словам историков, почему выбрана именно эта дата – до сих пор остается поводом для споров. Сейчас группировка «ЛНР», которая в Украине признана террористической, навязывает этот день молодому поколению, и особо популяризирует его именно в детских садах.

Луганский детский сад №1. Дети поздравляют так называемых военнослужащих «Народной милиции ЛНР» с Днем защитника отечества. Дети в камуфляжной форме поют и танцуют, отдельный музыкальный номер – мальчики с автоматами ползут по-пластунски, отжимаются и показывают, какими они в будущем станут воинами.

В это же время в Краснодоне состоялся конкурс строевой песни среди воспитанников детских садов. Дети в форме морских пехотинцев и десантников ходили строем, чеканя шаг, и пели военные песни. По словам «главы» администрации города Краснодона Сергея Козенко, юный возраст участников выбран не случайно.

«То, что защитников отечества надо растить с самого малого возраста, это мы все прекрасно понимаем. Поэтому эти дети, которые сегодня участвовали в этом мероприятии, они уже впитали в свою кровь и строевую подготовку, и то, что они должны понимать, что они делают», – рассказал Сергей Козенко местному изданию.

Для старшеклассников продумана своя программа к 23 февраля: полоса препятствий, встреча с наемниками на передовой и «урок мужества».

Украинские историки рассказывают: с 1946 года этот праздник назывался днем Советской армии, с 1993 – днем защитника отечества. Но сама дата – 23 февраля – является вымышленной, говорят эксперты. Ведь нет ни одного факта, подтверждающего, что день Красной или Советской армии, а теперь сил группировок «ЛНР-ДНР» нужно отмечать именно в этот день, рассказывает историк Валерий Снегирев.

«Сначала привязывали к декрету «Социалистическое отечество в опасности!», но это было 29 января 1918 года, потом задним числом – первые победы молодой и только что рожденной Красной армии над немецкими оккупантами под Нарвой и Псковом. Но этого всего не было», – говорит историк.

Вторым парадоксом Валерий Снегирев называет и сам смысл празднования этого дня: «Если празднуют день рабоче-крестьянской армии, которая образовалась в 1918 году, то как это тогда совмещать со Стрелковым-Гиркиным, проектом Новороссия, которая позиционируется как возрождение великой и неделимой России? И что они тогда празднуют? Рабоче-крестьянскую армию его величества Новороссии? Тут ведь логическая нестыковка».

Также Валерий Снегирев отметил, что сегодня в Луганске традиционно возложили цветы к памятнику Ворошилова. Ведь именно он одним из первых в 1933 году в своей работе называет 23 февраля ничем не подкрепленным исторически и никак не обоснованным праздником. По словам эксперта, в группировке «ЛНР» продолжают следовать советской идеологии, при этом стараясь переписывать историю, совершенно в ней не разбираясь.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)​