Сенатори США про летальну зброю для України: «Настав час поглянути на реальність»

Двоє демократів-законодавців із обох палат Конгресу США заявили в інтерв’ю Радіо Свобода в Києві, що для Вашингтона настав час надати Україні зброю летальної дії, щоб захищатися від російсько-сепаратистських сил на сході України. З такою пропозицією виступили сенатор Річард (Дік) Дербін і член Палати представників Майкл Квіґлі. Вони впевнені, що президент Росії Володимир Путін продовжує курс на конфронтацію з Україною, тому необхідно надати Києву бойову зброю. Сенатор і конгресмен обіцяли звернутися з відповідною пропозицією до Конгресу США.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=//soundcloud.com/radiosvoboda/senatori-ssha-pro-letalnu-zbroyu-dlya-ukrani-nastav-chas-poglyanuti-na-realnst">SoundCloud</a>

За словами сенатора Діка Дербіна, конфлікт на сході України, в якому українські військові воюють з російсько-сепаратистськими силами вже майже 3 роки, «досягнув тієї точки, коли вже треба бути чесними».

«Настав той момент, коли ми маємо чесно визнати: Путін захопив контроль над Кримом, вони ввели там репресивний режим, від якого постраждала безліч ні в чому невинних людей. І те, що вони продовжують робити на сході України, в Донецьку, говорить про те, що відступати вони не збираються. Ми повинні дати Україні зброю, яка їй необхідна для захисту свого народу», – наголосив сенатор.

Дік Дербін – другий найстарший за посадою демократ у Сенаті, який є членом сенатських комітетів з юстиції, асигнувань і правил – вказав на небажання адміністрації попереднього президента США постачати Києву летальну зброю через страх перед ескалацією конфлікту.

Путін продовжує вести конфронтацію. Наприклад, із можливою видачею російських паспортів людям із Донецька

«Я знаю, що було небажання з боку адміністрації Обами. Вони хотіли допомогти, підтримати. Але намагалися не допустити ескалації конфлікту, – зауважує Дербін. – Я ж думаю, що треба побачити реальність. Це триває вже понад 3 роки і наразі не видно ніякого кінця. Путін продовжує вести конфронтацію. Наприклад, із можливою видачею російських паспортів людям із Донецька. І мені здається, він не має планів скоро вийти звідти. Тому я б, звичайно, розглянув надання додаткової військової допомоги, щоб допомогти Україні захистити свою державу від цього вторгнення».

За словами сенатора Дербіна, «настав час поглянути на реальність». «Путін продовжує бути конфронтаційним», – додав він.

Конгресмен Майк Квіґлі, зі свого боку, сказав Радіо Свобода, що надання Україні зброї летальної дії необхідне, бо супротивник використовує новітні технології, і українці «протистоять передовій силі». «Це вже новий світ. Є нові технології. І вони змагаються проти передової сили і таких її дій», – каже Квіґлі.

Обидва законодавці США, які зустрілися в Києві 22 лютого в перебігу своїх окремих поїздок країнами Східної Європи і Балтії з метою висловити підтримку цим державам, заявили, що не задоволені позицією щодо України нинішнього президента Дональда Трампа.

Позиція Трампа змінюється залежно від того, кого він слухає і що дивиться – Квіґлі

За словами Квіґлі, ця позиція «дещо шизофренічна» і змінюється залежно від того, кого президент слухає і що дивиться.

Трамп раніше із захопленням говорив про президента Росії Володимира Путіна та казав, що він сподівається, що погано налаштовані відносини з Москвою поліпшаться. Під час своєї передвиборчої кампанії він говорив, що розгляне питання про скасування санкцій, які президент Обама наклав на Росію за її втручання в Україну.

Після інавгурації 20 січня, Трамп згадав про Україну у своєму твіті: «Росія забрала Крим під час адміністрації Обами. Чи Обама був зам’який до Росії?»

Сенатор Дербін каже, що адміністрація Трампа вислала «два різні месиджі».

«Ми маємо твіти президента, які конфліктують із заявами, зробленими міністром оборони, віце-президентом, держсекретарем, представником в ООН», – зазначив Дербін.

Наш меседж має бути послідовним: щоб світ знав наші цінності, і що ми готові їх відстоювати

Він також додав: «Наш меседж має бути послідовним: щоб світ знав наші цінності, і що ми готові їх відстоювати».

У США багато політичних і військових діячів виступають за надання Україні летальної зброї. Дональд Трамп не давав знати своєї позиції з цього питання. Законодавці Дербін та Квіґлі кажуть, що будуть наполягати у Конгресі: їхню ідею необхідно підтримати.

Дербін похвалив українських військових за їхню «надзвичайну мужність на фронті у протистоянні російському втручанню», а також похвалив владу у Києві, яка, за його словами, зробила значний прогрес щодо вирішальних реформю

«Потрібно зробити ще дуже багато роботи. Ми сподіваємося, що для них – зобов’язання зупинити росіян на сході та боротьба з корупцією є рівноправними задля спокою їхнього народу», – зауважив Дік Дербін.

Офіційні представники США, включно з віце-президентом Майком Пенсом та постійним представником США в ООН Ніккі Гейлі, нещодавно зробили серйозні заяви на підтримку України та звинуватили Росію в агресії щодо України.

Росія заперечує свою причетність до війни на сході України, незважаючи на те, що Київ та країни Заходу говорять про неспростовні докази того, що Москва розбурхала сепаратистські настрої у 2014 році та послала значну кількість військових та зброї через кордон, щоб підтримати сили бойовиків.

21 лютого президент України Петро Порошенко закликав країни Заходу збільшити санкції проти Росії у зв’язку з указом Путіна визнавати «документи», що їх видають на окупованій частині Донбасу угруповання «ДНР» і «ЛНР». Посольство США у Києві назвало таку указ Путіна «несумісним» із цілями і так слабкої мирової угоди, знаної як Мінські угоди.

Думки пересічних громадян від «так» до «ні»

Радіо Свобода запитало перехожих Києва, як вони ставляться до пропозиції двох демократів-законодавців із обох палат Конгресу США надати Україні летальну зброю. Серед відповідей були такі:

– Щиро кажучи, не знаю. Я взагалі нейтрально ставлюся до війни, я проти цього всього. Тобто зброя нічого не вирішить.

– При чому тут Америка, вибачте?

– В принципі, це добре, вони будуть підтримувати нашу армію. Усім вже давно відомо, що в нас іде війна, а з іншого боку – це виходить, що вони будуть підливати олії.

– Кращих людей, ніж в Україні, немає. Ми самі все можемо, аби нам тільки не заважали, лідери взяли гарну ініціативу у свої руки, і во було би!

– Кожному українцеві по одній зброї летальній і все буде добре в країні.

– У принципі, варто було би, бо це значить, що Америка чітко висловлює свою позицію щодо нашої держави і значить, що вона буде нас підтримувати.

– У нас достатньо сили і ресурсів, але просто політики роблять так, щоб був мирний шлях. Який мирний? Люди добрі, який мирний?

Над матеріалом працювали: Christopher Miller, Людмила Ваннек