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24 Лютий 2017, Київ 00:52
Політика

Футбольные клубы-переселенцы вновь в поисках стадионов

Иллюстрационное фото. Игроки футбольного клуба «Шахтер» во время исполнения гимна Украины перед матчем против киевского «Динамо». Одесса, июль 2016 года

Иллюстрационное фото. Игроки футбольного клуба «Шахтер» во время исполнения гимна Украины перед матчем против киевского «Динамо». Одесса, июль 2016 года

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(Друкуємо мовою оригіналу)

Чемпионат Украины по футболу возвращается. Уже в эту субботу состоятся матчи 19-го тура украинской Премьер-лиги. И вновь клубы-переселенцы вынуждены сменить домашние арены. Донецкий «Шахтер» будет играть на харьковском стадионе «Металлист». Фанаты «горняков» рассказывают, такому переезду очень рады, ведь в Харькове переселенцев из Донецка значительно больше, чем во Львове. Со своим будущим пока не определился еще один донецкий клуб – «Олимпик». На ближайшие два матча клуб переедет из Сум на «Львов-Арену». Дальше судьба домашнего стадиона будет решаться. Лишь луганская «Заря» остается играть в Запорожье.

До весенней части чемпионата Украины остается 2 дня. Уже в субботу луганская «Заря» встретится с киевским «Динамо». «Черно-белые» продолжают тренироваться и играть в Запорожье. А донецкий «Олимпик» вынужденно перебрался из Сум, где играл на стадионе «Юбилейный», на «Львов-Арену». По словам пресс-секретаря «Олимпика» Олега Баркова, главная причина переезда – проводить в Сумах матчи в холодное время года проблемно из-за отсутствия подогрева газона. Хотя в городе донецкий клуб уже «нашел» своего болельщика.

«В Сумах у нас уже появился свой болельщик. Люди пишут и интересуются, и переживают. Хотелось бы, конечно, с точки зрения болельщиков, там проводить матчи. Так как Сумы – город без команды. Он не представлен в украинской Премьер-лиге. Поэтому там нам можно было бы и больше собирать болельщиков», – объясняет Олег Барков.

Будет ли донецкий «Олимпик» играть всю весеннюю часть на стадионе во Львове, пока неизвестно. На киевский стадион имени Виктора Банникова, где «Олимпик» играл с 2014 года, команда пока вернуться не может. Стадион с 2016 года находится на реконструкции и до сих пор не сдан в эксплуатацию. По словам пресс-секретаря «Олимпика» Олега Баркова, такие переезды никак не отражаются на боевом характере команды, но влияют на тренировочный процесс. Сейчас команда живет и тренируется в Киеве.

«Команда у нас боевая, с характером. Поэтому на настрой футболистов такие переезды никак не влияют. Они готовы играть где угодно, лишь бы добиваться нужного результата – выигрывать. В плане подготовки, то такие переезды создают некоторые проблемы именно тренерскому составу. Много времени в дороге, меньше времени на подготовку», – говорит Олег Барков.

Донецкий «Шахтер» в этом году переехал из Львова в Харьков – на стадион «Металлист». Руководство клуба неоднократно жаловалось, что «горняков» поддерживали мало зрителей во Львове, а в Харькове, по словам генерального директора Сергея Палкина, количество болельщиков может вырасти до 10 тысяч.

«Матчи, которые мы провели в Харькове, подтвердили, что в этом регионе есть много болельщиков «Шахтера». Мы благодарны властям Харькова и области, а также ФФУ за возможность выступать на стадионе «Металлист». Это позволит нам быть ближе к своим болельщикам, и я убежден, что мы сможем порадовать их красивой игрой» – говорил в январе Сергей Палкин.

Болельщики донецкого «Шахтера», которые живут в Харькове, переезду любимой команды очень рады. До военного конфликта Евгений не пропускал ни одного матча «горняков» на «Донбасс-Арене». После переезда «Шахтера» во Львов смог ездить только на самые важные матчи. Теперь же собирается ходить на стадион «Металлист» постоянно, ведь сам сейчас живет и работает в Харькове.

«У нас очень много болельщиков переехали в Харьков. Мне кажется, тут переселенцев с Донецка и Луганска во много раз больше, чем во Львове. Плюс в Харькове уже соскучились по большому футболу. Ведь местный клуб «Металлист» сейчас не играет. Поэтому стадион будет точно заполнен», – рассказывает Евгений.

Свой следующий матч донецкий «Шахтер» проведет в воскресенье, 26 февраля, против полтавской «Ворсклы».

ЭФИР ПОЛНОСТЬЮ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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