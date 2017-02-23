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Чемпионат Украины по футболу возвращается. Уже в эту субботу состоятся матчи 19-го тура украинской Премьер-лиги. И вновь клубы-переселенцы вынуждены сменить домашние арены. Донецкий «Шахтер» будет играть на харьковском стадионе «Металлист». Фанаты «горняков» рассказывают, такому переезду очень рады, ведь в Харькове переселенцев из Донецка значительно больше, чем во Львове. Со своим будущим пока не определился еще один донецкий клуб – «Олимпик». На ближайшие два матча клуб переедет из Сум на «Львов-Арену». Дальше судьба домашнего стадиона будет решаться. Лишь луганская «Заря» остается играть в Запорожье.

До весенней части чемпионата Украины остается 2 дня. Уже в субботу луганская «Заря» встретится с киевским «Динамо». «Черно-белые» продолжают тренироваться и играть в Запорожье. А донецкий «Олимпик» вынужденно перебрался из Сум, где играл на стадионе «Юбилейный», на «Львов-Арену». По словам пресс-секретаря «Олимпика» Олега Баркова, главная причина переезда – проводить в Сумах матчи в холодное время года проблемно из-за отсутствия подогрева газона. Хотя в городе донецкий клуб уже «нашел» своего болельщика.

«В Сумах у нас уже появился свой болельщик. Люди пишут и интересуются, и переживают. Хотелось бы, конечно, с точки зрения болельщиков, там проводить матчи. Так как Сумы – город без команды. Он не представлен в украинской Премьер-лиге. Поэтому там нам можно было бы и больше собирать болельщиков», – объясняет Олег Барков.

Будет ли донецкий «Олимпик» играть всю весеннюю часть на стадионе во Львове, пока неизвестно. На киевский стадион имени Виктора Банникова, где «Олимпик» играл с 2014 года, команда пока вернуться не может. Стадион с 2016 года находится на реконструкции и до сих пор не сдан в эксплуатацию. По словам пресс-секретаря «Олимпика» Олега Баркова, такие переезды никак не отражаются на боевом характере команды, но влияют на тренировочный процесс. Сейчас команда живет и тренируется в Киеве.

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«Команда у нас боевая, с характером. Поэтому на настрой футболистов такие переезды никак не влияют. Они готовы играть где угодно, лишь бы добиваться нужного результата – выигрывать. В плане подготовки, то такие переезды создают некоторые проблемы именно тренерскому составу. Много времени в дороге, меньше времени на подготовку», – говорит Олег Барков.

Донецкий «Шахтер» в этом году переехал из Львова в Харьков – на стадион «Металлист». Руководство клуба неоднократно жаловалось, что «горняков» поддерживали мало зрителей во Львове, а в Харькове, по словам генерального директора Сергея Палкина, количество болельщиков может вырасти до 10 тысяч.

«Матчи, которые мы провели в Харькове, подтвердили, что в этом регионе есть много болельщиков «Шахтера». Мы благодарны властям Харькова и области, а также ФФУ за возможность выступать на стадионе «Металлист». Это позволит нам быть ближе к своим болельщикам, и я убежден, что мы сможем порадовать их красивой игрой» – говорил в январе Сергей Палкин.

Болельщики донецкого «Шахтера», которые живут в Харькове, переезду любимой команды очень рады. До военного конфликта Евгений не пропускал ни одного матча «горняков» на «Донбасс-Арене». После переезда «Шахтера» во Львов смог ездить только на самые важные матчи. Теперь же собирается ходить на стадион «Металлист» постоянно, ведь сам сейчас живет и работает в Харькове.

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«У нас очень много болельщиков переехали в Харьков. Мне кажется, тут переселенцев с Донецка и Луганска во много раз больше, чем во Львове. Плюс в Харькове уже соскучились по большому футболу. Ведь местный клуб «Металлист» сейчас не играет. Поэтому стадион будет точно заполнен», – рассказывает Евгений.

Свой следующий матч донецкий «Шахтер» проведет в воскресенье, 26 февраля, против полтавской «Ворсклы».

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)​