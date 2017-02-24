Окупований Крим: переслідування і заборони (огляд преси)

Політичні переслідування, викрадення, катування і вбивства, незаконні арешти, необґрунтоване подовження термінів утримання під вартою, заборони на проведення мирних зібрань. Така нині картина спостерігається в окупованому Росією Криму, стверджує газета «Голос України». Також, за твердженням видання, на півостові порушуються право на освіту і право власності, і ще існують чимало інших проблем. Про них докладніше йдеться в статті «Третій рік анексії Криму – біль, через який потрібно забути про чвари».

Минулий рік був чи не найскладнішим у відносинах між Україною і Польщею у новітній історії Української держави, констатує газета «День». Польський Сейм ухвалив резолюцію, в якій звинуватив українців у геноциді поляків під час Другої світової війни. Журналісти видання не можуть збагнути – чому Варшава пішла на загострення відносин із Києвом, зважаючи на те, що її давній ворог – Росія – веде війну проти України, і наступною жертвою російської агресії стане Польща. Утім, як зазначає видання, цього року серед польської еліти починає домінувати розуміння необхідності налагодження нормальних відносин з Україною. Про це в «Дні» стверджує посол Польщі в Україні Ян Пєкло.

Верховна Рада дозволила розпочати заочний суд над Януковичем і виступила проти податкової міліції. Але найбільше схвалення у журналістів газети «Україна молода» отримало рішення парламенту скасувати так званий «закон Савченко». Видання пише, що його треба було скасовувати, оскільки ухвалений він був емоційно, на підтримку Надії Савченко, яка перебувала в російській в'язниці. Щоправда, як міг закон, що стосується української пенітенціарної системи, вплинути на становище в’язня, який перебував в іншій країні і якого судили за іншими законами, досі лишається загадкою, зазначає газета у матеріалі «Депутатська ДИМОкратія».

За роки незалежності український кінематограф неодноразово намагався заснувати власну премію, що визнавала б і популяризувала найкращих своїх представників. Та все якось не виходило – то самого кіно явно не вистачало, то воля організаторів була якоюсь «одноразовою». Про те, як сьогодні народжується український «Оскар», розповідає газета «День».