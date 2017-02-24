Я хочу, щоб усі цивілізовані країни світу мали закони Магнітського – Вільям Браудер

Міжнародний фінансист Вільям (Білл) Браудер проголосив справою свого життя – домогтися покарання винних у смерті в російській в’язниці юриста Сергія Магнітського, який виявив схеми викрадань на сотні мільйонів доларів з державного бюджету в Росії за участю корумпованих посадовців.

Після ухвалення у британському парламенті «Поправок Магнітського», що передбачають замороження активів порушників прав людини з будь-якої країни світу, Браудер розповів «Голосу Америки» про те, що означає цей новий крок у міжнародній кампанії за його активної участі.

«Я ніщо не розглядаю як остаточну перемогу. Ми у тривалому, затяжному і важкому процесі боротьби за справедливість щодо Сергія Магнітського і в намаганнях створити умови, в яких порушники прав людини і в Росії, і в світі розплачувалися б за свої дії. Спротив від тих, хто чинить такі порушення, великий. Протидіють також уряди, які просто хочуть відсторонитися. І тут це зробити було нелегко. Ми розпочинали роботу понад 5 років тому».

– На які конкретні результати Ви сподіваєтеся, коли закон набере чинності?

Для нас єдина цінність буде в тому, коли вони почнуть заморожувати статки порушників прав людини

– Мати закон – це одна справа, а інша – виконувати той закон. Для нас єдина цінність буде в тому, коли вони почнуть заморожувати статки порушників прав людини і зокрема тих, хто нажився в результаті убивства Магнітського. Як я сказав, це чудовий перший крок у процесі встановлення справедливості, але далеко не останній.

– Чим відрізняється британський закон від американського «Акту Магнітського»?

Ми будемо співпрацювати з депутатами парламенту, щоб запровадити окремий закон про обмеження на візи

– Головна відмінність у тому, що «Акт Магнітського» у США накладає санкції на візи і надає право заморожувати активи. Британський закон зараз передбачає, насамперед, замороження активів. Цей закон не передбачає візових обмежень. І це не тому, що ніхто не хоче обмежувати візи порушникам, а тому, що йдеться про поправки до британського «Закону про кримінальні фінанси», де обумовлене замороження активів. Ми будемо співпрацювати з депутатами парламенту, щоб запровадити окремий закон про обмеження на візи.

– «Поправки Магнітського» є лише частиною британського «Закону про кримінальні фінанси», так?

Якщо, скажімо, урядовець з Росії має дуже багато грошей у Сполученому Королівстві і не може пояснити звідки ті гроші взялися, то ті активи можуть бути заарештовані

– «Закон про кримінальні фінанси» дуже широкий. Там є положення про «непояснені багатства». Якщо, скажімо, урядовець з Росії має дуже багато грошей у Сполученому Королівстві і не може пояснити звідки ті гроші взялися, то ті активи можуть бути заарештовані. Тобто назагал закон про кримінальні фінанси і окремо «Поправки Магнітського» у ньому мають зробити багато доброго. Це зменшить привабливість Британії для клептократів.

– Наскільки великою є проблема відмивання грошей у Великій Британії?

– Я вважаю, що проблема брудних грошей у Сполученому Королівстві величезна. У престижних районах Лондона: Белгравія, Найтсбрідж, Мейфер обізнані агенти нерухомості допомогли би вам знайти цілий набір шахраїв і клептократів, які володіють будинками.

– Чи можна говорити про цифри?

Згідно з оцінками мова йде про 100 мільярдів фунтів брудних грошей, які надходять щороку

– Я окремо це не досліджував, я читав про це у статтях у пресі, що згідно з оцінками мова йде про 100 мільярдів фунтів брудних грошей, які надходять щороку.

– Чимало будинків, про які Ви говорите, придбані через компанії-прокладки з анонімними власниками і з використанням офшорних рахунків. Як тоді закон зможе працювати?

Анонімні компанії, які володіють грошима і майном, створюють проблеми

– Я знаю, що стосовно нерухомості у майбутньому закон вимагатиме декларації фактичного власника. Компанії – це інше питання. Анонімні компанії, які володіють грошима і майном, створюють проблеми. Ми, наприклад, причетні до дуже тривалого розслідування справи про відмивання грошей – 230 мільйонів доларів, через які убили Сергія Магнітського. Розслідування не раз опинялося у скрутному становищі з анонімними компаніями у непрозорих юрисдикціях тощо. Це залишається великою перешкодою у боротьбі зі злочинністю.

– Ця система може зірвати увесь «Закон про кримінальні фінанси»?

– Ні. Я не думаю, що система зірве закон. «Закон про кримінальні фінанси» головно залежатиме від дій уряду, який має можливості виявляти кінцевих власників анонімних компаній – прокладок.

– Якщо ми говоримо про такі великі гроші, чи є небезпека для економіки, якщо раптом забрати з неї таку велику суму брудних грошей?

Чимало людей мають зиск з відмивання грошей

– Система не розвалиться. Я вважаю, що чимало людей мають зиск з відмивання грошей і зокрема тому подібні закони ухвалюються так довго. У Лондоні є люди, які живуть з брудних, кривавих грошей. Але є також багато компаній, які діють законно. Я зовсім не вважаю, що Лондон зупиниться, якщо злодії тут не витрачатимуть свої гроші.

– Британські урядовці кажуть, що хочуть позбавити Лондон слави прихистку для брудних грошей. Чи бачите Ви справжні наміри це зробити?

– Дебати у парламенті вчора мене дуже обнадіяли. Ніхто не доводив, що злодіям треба дозволяти витрачати тут гроші. Але проблема не в політичній волі, а в тому, чи служби закону матимуть можливості, ресурси і мотивацію втілювати ті закони. Це ми ще маємо подивитися, що буде.

– Які подальші кроки у Вашій кампанії?

– У Сполученому Королівстві ми працюватимемо над тим, щоб був закон про заборону на візи для тих, хто причетний до убивства Сергія Магнітського і тих, хто чинить подібні злочини, щоб вони не могли сюди приїздити. Також ми бачимо, що в інших країнах роблять подібне. Ми наблизилися до ухвалення «Акту Магнітського» у Канаді, ми працюємо над «Актом Магнітського» у ЄС. Сподіваюся, що коли ми створимо критичну масу – вже маємо США, Британію, Естонію, то буде щораз легше долучати й інші країни. Зрештою я би хотів, щоб усі цивілізовані країни світу мали «закони Магнітського».