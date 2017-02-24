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24 Лютий 2017, Київ 12:53
Мапа АТО

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 24 лютого (карта)

Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на 24 лютого 2017 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться ТУТ
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