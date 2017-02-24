Тепер жоден підприємець не допустить до себе на територію податкових міліціонерів – Продан

В Україні має бути створений новий орган замість податкової міліції, який не влаштовуватиме публічні «маски-шоу», а якісно вестиме аналітичну діяльність. Про це заявила в ефірі Радіо Свобода Оксана Продан, народний депутат від «БПП», член комітету з питань податкової та митної політики, коментуючи відмову парламенту напередодні відновити податкову поліцію. Тепер важливо, вважає Оксана Продан, щоб депутати, експерти та бізнес не допустили, аби нова служба не перетворилася на такого ж або ще більшого «монстра».

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– Чому питання відновлення податкової міліції з’явилося у порядку денному парламенту і хто його лобіює?

– Насправді випадково, абсолютно випадково податкова міліція була позбавлена повноважень, коли голосували за бюджетні проекти вночі. Тоді виключили не той рядочок. Пізніше з’ясувалося, що це були повноваження міліції. І зараз, уже другий місяць, голова профільного комітету Ніна Южаніна все робить для того, щоб відновити повноваження податкової міліції.

Ліквідація податкової міліції була передбачена абсолютно всіма документами, які регулюють і визначають діяльність як парламенту, як коаліції, так і уряду

Разом з тим, як говорив міністр фінансів в залі парламенту, ліквідація податкової міліції була передбачена абсолютно всіма документами, які регулюють і визначають діяльність як парламенту, як коаліції, так і уряду. Я хочу нагадати: з 2005 року, з часів Помаранчевої революції українському бізнесу обіцяли ліквідувати податкову міліцію як орган, який займається виключно здирництвом.

– Про які масштаби зловживань ідеться? І як насправді впливав цей орган на динаміку української економіки та приплив інвестицій?

– Насправді ті, хто відстоювали до вчора відновлення діяльності податкової міліції, вони говорили начебто про якийсь захист бюджету. Хоча насправді минулого року податкова міліція витратила на себе 200 мільйонів гривень – це більше, ніж вона забезпечила надходжень до бюджету. Тому навіть математично вони неефективні.

Будь-який бізнес, маленький і великий, був не застрахований від того, що до них мали можливість прийти податкові міліціонери і вимагати, влаштовувати «маски-шоу»

А що стосується інвестиції, то будь-який бізнес, маленький і великий, на цей момент був не застрахований від того, що до них мали можливість прийти податкові міліціонери і вимагати, влаштовувати «маски-шоу». Це неодноразово показувалося в ефірах і подавалося в різні суди на оскарження прав, але, на жаль, до тих пір, поки судова система не реформована і дуже часто виносить неправосудні рішення, то проблеми з податковою міліцією виникали досить тривалий час. Але от що важливо, насправді це питання відновлення податкової міліції виникло якраз завдяки рішенням судів, які почали відмовляти податковим міліціонерам у здійсненні їхніх повноважень у слідчих діях.

– Якщо ліквідація міліції сталася, як кажуть, через технічну помилку, через голосування вночі, то чому відновлення діяльності цього органу пропонувалося не відповідним законопроектом чи змінами до Податкового кодексу, а було заховано у вигляді поправки до закону, який стосується взагалі набуття прав спадщини?

– Тому що сподівалися, що проведуть поправку, розуміли резонансність питання, розуміли, що частина депутатів парламенту проти. Розуміли, що суспільство чекає, що не буде вже все-таки податкової міліції. Було в ініціаторів відновлення податкової міліції розуміння того, що суспільство не сприймає і парламент не пропустить відновлення податкової міліції, і тому намагалися відвертим чином обманути. В принципі, таке досить часто проходить в парламенті, на жаль. В цей раз не пройшло.

– От податкової міліції вже немає, але і нової служби фінансових розслідувань ще немає. До чого може призвести такий вакуум, і чи є ризик, що новий силовий, податковий, фіскальний орган в тій чи іншій формі все-таки відновиться?

– Я хочу сказати, що жодного вакууму в частині надходжень до бюджету, контролю за різними економічними злочинами немає. Чому? Тому що ці повноваження зараз виконує Служба безпеки України, відповідні підрозділи Міністерства внутрішніх справ. А ті справи, які були відкриті податковою міліцією, мають бути передані до тих органів. Перевірки і слідчі дії проводяться.

Якщо до вчорашнього моменту ще не весь бізнес розумів, що податкова міліція не має повноважень, то після вчорашнього гучного провалу її відновлення, я впевнена, жоден підприємець не допустить до себе податкових міліціонерів

Питання в тому, що зараз не мають чим займатися податкові міліціонери, тому що насправді, якщо до вчорашнього моменту ще не весь бізнес розумів, що податкова міліція не має повноважень, то після вчорашнього гучного провалу її відновлення, я впевнена, жоден підприємець не допустить до себе на територію податкових міліціонерів. У них провал, вони повинні формувати своє майбутнє. Колись казали всі, що в бізнесі дуже класно. От зараз вони мають можливість піти і спробувати, як воно в бізнесі працюється.

– Якою є альтернатива з точки зору розслідування економічних злочинів? Кому має підпорядковуватися нова служба, чи є єдине бачення цього питання в уряду, експертів, парламенту?

– Є уже в парламенті законопроект про створення нової служби. Є проект, який презентував міністр фінансів від уряду про створення служби фінансових розслідувань.

Обговорюється декілька варіантів. Найімовірніший і для мене особливо логічний – це служба фінансових розслідувань, яка працює в структурі міністерства фінансів і займається аналітикою

Дійсно, обговорюється декілька варіантів. Найімовірніший і для мене особливо логічний – це служба фінансових розслідувань, яка працює в структурі міністерства фінансів і займається аналітикою. Не виходом з «маски-шоу», а саме аналітичною діяльністю.

Є ініціативи, що вона повинна бути далі під фіскальною службою, є ініціативи стосовно МВС, хоча я абсолютно переконана в тому, що вони мають свій блок питань і не потрібно до них відносити фінансову службу. Є навіть пропозиції по підпорядкуванню майбутньої служби Міністерству юстиції. Хоча я не чула з боку міністра юстиції захоплень від того.

Але я думаю, що все-таки вийде це на логічне рішення, тому що насправді в країнах, які розвинені економічно і де дійсно працює попередження і аналітичний підхід до великих економічних злочинів, бо ми говоримо саме про значні економічні злочини, то це буде Міністерство фінансів.

– Коли це питання вже можуть винести у парламентську залу і врешті-решт прийняти якесь логічне рішення?

– Зараз це питання залежить в першу чергу від керівництва профільного комітету. Тому що законопроект про створення нової служби з минулого року в парламенті. Але комітет його ще не розглядав, тому що він не виноситься на порядок денний. Можна обговорювати проект, який вже є в комітеті.

Можна чекати проекту від уряду. Питання в бажанні створення чи не створення нової служби. Після того як вчора податкова міліція, як кажуть російською, «приказала долго жить», я сподіваюся, що якнайшвидше це питання буде обговорюватися в комітеті.

Завдання зараз і депутатів, і експертів, і бізнесу – не допустити створення «монстрів» у новій службі

Завдання зараз і депутатів, і експертів, і бізнесу – не допустити створення «монстрів» у новій службі. Тому що я розумію, що всі ті, хто вчора намагалися відтворити податкову міліцію, сьогодні і завтра будуть робити все для того, щоб нова служба, яка буде створюватися, стала копією або можливо навіть ще гіршою копією того, що було раніше. Ми не повинні цього допустити і повинні створити прозорі механізми роботи, визначити обмежену кількість статей, по яких працював би цей орган, і забезпечити права платників податків в його роботі.