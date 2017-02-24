Тарас Кузьо про книжку «Війна Путіна проти України»

«Книга показує, що на Донбасі не АТО, а справжня війна», – каже британський політолог українського походження Тарас Кузьо про англомовне видання «Війна Путіна проти України», яке він презентував у Києві. Кузьо переконаний, що на зовнішній арені Україні важливо відійти від терміну «АТО», оскільки він дозволяє і Росії, і Заходу маніпулювати не на користь України. Про західні міфи стосовно війни на сході України, цілі Володимира Путіна і корені конфлікту Тарас Кузьо розповів Радіо Свобода.

– Я можу порівняти те, що відбувається, з Великою Британією, де я виріс. Там була терористична війна, у Північній Ірландії. Вона тривала 30 років, загинуло 3,5 тисячі людей – мирних, терористів і вояків. А те, що відбувається в Україні – за три роки загинули 30 тисяч людей (за офіційними даними ООН, від початку конфлікту загинули 9 тисяч людей – ред.) Це вже не тероризм, це набагато більше. А по-друге, терористи в Північній Ірландії ніколи не мали такої зброї, як мають сепаратисти на Донбасі.

Те, що президент Порошенко продовжує називати це АТО, – це помилка. Бо це означає, що Путін може ховатися за цим, Захід також може ховатися

Я думаю, те, що президент Порошенко продовжує називати це АТО, – це помилка. Бо це означає, що Путін може ховатися за цим, Захід також може ховатися або представити це як «внутрішній конфлікт». І тоді навколо цього є забагато міфів.

– А які міфи продовжують існувати на Заході про цю війну?

Є кілька міфів. Наприклад, те, що війна почалася через помилки Заходу, а не Путіна

– Є кілька міфів. Наприклад, те, що війна почалася через помилки Заходу, а не Путіна. Що тут Європейський союз або США «втручаються» в регіон, де Росія має свою сферу впливу. Що це вина Брюсселя, а не вина Москви. По-друге, це міф про мовне питання, це дуже важливо. Ніби це «внутрішній конфлікт» між російськомовними і україномовними українцями. Також міф, що тут при владі – «фашисти» або «націоналісти». І останнє – релігійне питання. Що ніби українська влада «придушує» російську православну церкву, що це конфлікт між українськими православними і російськими православними.

– На Вашу думку, що Вашому англомовному читачеві буде цікаво у цій книзі – саме з погляду «цікаво»?

Вони вперше побачать, що цей конфлікт є глибшим, ніж вони думали. Що його корені – у російському ставленні до українців і до України

– Я думаю, вони вперше побачать, що цей конфлікт є глибшим, ніж вони думали. Що його корені – у російському ставленні до українців і до України. Що переважно там (у Росії – ред.) ніколи не вважалось, що Україна – реальна країна, що українці – окремий народ. Що конфлікт буде довгим, що це пов’язано не тільки з Путіним, і що це більше пов’язано з питанням національної ідентичності.

– Це взагалі книга більше про фактаж чи аналіз?

Там є багато фактів, інформації, яку я сам збирав у східній, південній Україні і в АТО

– І те, і те. Там є багато фактів, інформації, яку я сам збирав у східній, південній Україні і в АТО. І також аналізую як науковець. Там також є інформація про російське націоналістичне ставлення до України, про місце Донбасу в українській історії.

– Чи є смисл пояснювати західному читачу особливості регіону, чи потрібно вводити його в цей контекст?

За останні три роки дуже багато людей стали так званими «українськими експертами». Але вони жодного разу не були в Україні

– Так, бо за останні три роки дуже багато людей стали так званими «українськими експертами». Але вони жодного разу не були в Україні: чи, очевидно, в АТО чи східній Україні. Я там був, я знаю цю країну. А сидіти в Гарварді чи в Лондоні і писати книжку про країну, яку ти ніколи в житті не бачив, смішно.

– Це безсторонній погляд чи це погляд українського націоналіста на конфлікт?

– Я ніколи себе не називав українським націоналістом...

– Українського патріота, скажімо.

300 видань вийшло на Заході, наукових і дослідницьких, але вони не знають Україну!

– Можна сказати, українського патріота... Я б сказав, що мене бентежило те, що багато писалося – 300 видань вийшло на Заході, наукових і дослідницьких, але вони не знають Україну! До якоїсь міри тут є проукраїнський погляд. Але там представлена й інша точка зору. Коли я критикую ті міфи, я би не сказав, що це націоналістична позиція – це питання руйнування міфів, які давно існують на Заході і продовжують підтримуватися інформаційною війною.

– Чи зрозуміли Ви стратегію Путіна? Прийнято казати, що він абсолютно непередбачуваний...

Ясно, чого Путін хоче. Думаю, що його цілі ясні – очевидно, тут є тактика, яка може мінятися, але стратегія стосовно України і Європи зрозуміла

– Бідний Путін тепер має конкурувати з людиною у Вашингтоні, яка ще більш непередбачувана, ніж він. І це йому неприємно. Ясно, чого Путін хоче. По-перше, він ще 10 років тому декларував війну Заходу. Він дуже злий, я кілька разів жартував, що йому треба піти на anger management (управління агресією – ред.) з доктором. Він хоче зруйнувати структури, які будувались у Європі після завершення Холодної війни. Він хоче зруйнувати ЄС, НАТО, хоче, щоб у Європі прийшли до влади фашистські чи націоналістичні сили, які мають більш пропутінські позиції. Він думає, що Україна є п’ятою колоною Заходу. Я не думаю, що він закінчить своє вторгнення в Україні. Він вважає, що Україна не має права на суверенітет поза межами «русского мира». Думаю, що його цілі ясні – очевидно, тут є тактика, яка може мінятися, але стратегія стосовно України і Європи зрозуміла.